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"الفيصل" يقلّد "الأحمري" رتبة لواء

قلّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء فايز بن مستور الأحمري، رتبة لواء؛ إثر صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
 
وعبّر اللواء "الأحمري" عن عميق شكره وفخره وامتنانه على الثقة الملكية الغالية؛ متمنياً أن تكون عوناً له لخدمة دينه ومليكه ووطنه، وقدّم شكره لمستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة على ما يجده قطاع السجون في المنطقة من دعم لتقديم كل ما من شأنه تقديم الرعاية والإصلاح للجانحين.

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"الفيصل" يقلّد "الأحمري" رتبة لواء
سبق

قلّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء فايز بن مستور الأحمري، رتبة لواء؛ إثر صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
 
وعبّر اللواء "الأحمري" عن عميق شكره وفخره وامتنانه على الثقة الملكية الغالية؛ متمنياً أن تكون عوناً له لخدمة دينه ومليكه ووطنه، وقدّم شكره لمستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة على ما يجده قطاع السجون في المنطقة من دعم لتقديم كل ما من شأنه تقديم الرعاية والإصلاح للجانحين.

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
12:27 PM

"الفيصل" يقلّد "الأحمري" رتبة لواء

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قلّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء فايز بن مستور الأحمري، رتبة لواء؛ إثر صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
 
وعبّر اللواء "الأحمري" عن عميق شكره وفخره وامتنانه على الثقة الملكية الغالية؛ متمنياً أن تكون عوناً له لخدمة دينه ومليكه ووطنه، وقدّم شكره لمستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة على ما يجده قطاع السجون في المنطقة من دعم لتقديم كل ما من شأنه تقديم الرعاية والإصلاح للجانحين.

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