"الفيصل" يُكَرّم "القحطاني" بمنحه شهادة برنامج الإنتاجية الإدارية بمكة

لترسيخ ثقافة التميز والجودة لدى القيادات والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي

كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بمقر الإمارة، مديرَ السجون بالعاصمة المقدسة العقيد صالح بن علي القحطاني؛ حيث مَنَحَه شهادة برنامج الإنتاجية الإدارية ضمن القيادات الإدارية العليا بمنطقة مكة المكرمة.

تجدر الإشارة إلى أن العقيد صالح القحطاني من القيادات الإدارية المميزة على مستوى المنطقة، وهذا التكريم يُعَد أحد الأدوات الحكومية الفاعلة لتطوير العمل ورفع جودة الأداء، كما يعمل على ترسيخ ثقافة التميز والجودة لدى القيادات؛ فضلاً عن إسهامه في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.