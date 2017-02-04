النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
قريباً إطلاق 16 جهة و85 فرصة استثمارية.. التحديات: جهوزية القطاع الخاص وتطويق الفساد

خصخصة الجهات الحكومية وفق الرؤية الوطنية.. فرص النجاح والتحديات؟

"الفيصل" يوجّه بدفن 8 مقيمين بعد تأخر انتهاء الإجراءات

تعرضوا لحادث سير بعد أدائهم العمرة

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، شرطة المنطقة بسرعة إنهاء إجراءات دفن ٨ مقيمين من عائلة واحدة لقوا حتفهم بحادث مروري بعد أدائهم العمرة.

وكان ٨ أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب ٤ آخرون بإصابات بليغة أدخلوا على أثرها العناية المركزة، وجميعهم من عائلة واحدة، بعد أدائهم مناسك العمرة.

ووقع الحادث المروع نتيجة انقلاب مركبتهم، أثناء مغادرة أفراد العائلة مكة المكرمة متوجهين إلى جازان، بالقرب من قهوة الجبل على أطراف مكة.

وكانت "سبق" قد ذكرت تفاصيل حادث السير الذي تعرض له المقيمون بسبب انفجار إطار مركبتهم من نوع برادو، ولقي سبعة أشخاص مصرعهم (امرأتان والباقون أطفال) في الحال، فيما توفي الأخير لاحقا في المستشفى ولا يزال البقية في المستشفى.


 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الفيصل" يوجّه بدفن 8 مقيمين بعد تأخر انتهاء الإجراءات
سبق

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، شرطة المنطقة بسرعة إنهاء إجراءات دفن ٨ مقيمين من عائلة واحدة لقوا حتفهم بحادث مروري بعد أدائهم العمرة.

وكان ٨ أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب ٤ آخرون بإصابات بليغة أدخلوا على أثرها العناية المركزة، وجميعهم من عائلة واحدة، بعد أدائهم مناسك العمرة.

ووقع الحادث المروع نتيجة انقلاب مركبتهم، أثناء مغادرة أفراد العائلة مكة المكرمة متوجهين إلى جازان، بالقرب من قهوة الجبل على أطراف مكة.

وكانت "سبق" قد ذكرت تفاصيل حادث السير الذي تعرض له المقيمون بسبب انفجار إطار مركبتهم من نوع برادو، ولقي سبعة أشخاص مصرعهم (امرأتان والباقون أطفال) في الحال، فيما توفي الأخير لاحقا في المستشفى ولا يزال البقية في المستشفى.


 

04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
07:36 PM
تعرضوا لحادث سير بعد أدائهم العمرة

"الفيصل" يوجّه بدفن 8 مقيمين بعد تأخر انتهاء الإجراءات

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
26
39,467

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، شرطة المنطقة بسرعة إنهاء إجراءات دفن ٨ مقيمين من عائلة واحدة لقوا حتفهم بحادث مروري بعد أدائهم العمرة.

وكان ٨ أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب ٤ آخرون بإصابات بليغة أدخلوا على أثرها العناية المركزة، وجميعهم من عائلة واحدة، بعد أدائهم مناسك العمرة.

ووقع الحادث المروع نتيجة انقلاب مركبتهم، أثناء مغادرة أفراد العائلة مكة المكرمة متوجهين إلى جازان، بالقرب من قهوة الجبل على أطراف مكة.

وكانت "سبق" قد ذكرت تفاصيل حادث السير الذي تعرض له المقيمون بسبب انفجار إطار مركبتهم من نوع برادو، ولقي سبعة أشخاص مصرعهم (امرأتان والباقون أطفال) في الحال، فيما توفي الأخير لاحقا في المستشفى ولا يزال البقية في المستشفى.


 

شارك برأيك
40
146

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

05 فبراير
2,167
11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
2,337
3000

3000

01 فبراير
2,183
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
2,998

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي
وراء كل رجل مديون امرأة

وراء كل رجل مديون امرأة

عبدالرحمن المرشد
الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

برجس البرجس
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة