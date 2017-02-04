"الفيصل" يوجّه بدفن 8 مقيمين بعد تأخر انتهاء الإجراءات

تعرضوا لحادث سير بعد أدائهم العمرة

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، شرطة المنطقة بسرعة إنهاء إجراءات دفن ٨ مقيمين من عائلة واحدة لقوا حتفهم بحادث مروري بعد أدائهم العمرة.

وكان ٨ أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب ٤ آخرون بإصابات بليغة أدخلوا على أثرها العناية المركزة، وجميعهم من عائلة واحدة، بعد أدائهم مناسك العمرة.

ووقع الحادث المروع نتيجة انقلاب مركبتهم، أثناء مغادرة أفراد العائلة مكة المكرمة متوجهين إلى جازان، بالقرب من قهوة الجبل على أطراف مكة.

وكانت "سبق" قد ذكرت تفاصيل حادث السير الذي تعرض له المقيمون بسبب انفجار إطار مركبتهم من نوع برادو، ولقي سبعة أشخاص مصرعهم (امرأتان والباقون أطفال) في الحال، فيما توفي الأخير لاحقا في المستشفى ولا يزال البقية في المستشفى.



