القادسية يتصدر دوري كأس فيصل بفوزه على الفتح
أقيمت اليوم خمس مباريات ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد، وجاءت نتائجها كالتالي:
الجيل - الفيصلي ( 1 - 1 )
الخليج - الاتحاد ( 2 - 2 )
الفتح - القادسية ( 0 - 1 )
أحد - التعاون ( 2 - 1 )
الوحدة - الشباب ( 1 - 1 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - القادسية ( 23 نقطة )
2 - الهلال ( 22 نقطة )
3 - النصر ( 21 نقطة )
4 - الشباب ( 20 نقطة )
5 - الفتح ( 19 نقطة )
6 - الأهلي ( 18 نقطة )
7 - الجيل ( 18 نقطة )
8 - أحد ( 16 نقطة )
9 - الاتحاد ( 14 نقطة )
10 - الخليج ( 12 نقطة )
11 - الفيصلي ( 11 نقطة )
12 - الوحدة ( 8 نقاط )
13 - التعاون ( 7 نقاط )
14 - هجر ( 5 نقاط )
القادسية يتصدر دوري كأس فيصل بفوزه على الفتح
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-01-29
أقيمت اليوم خمس مباريات ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد، وجاءت نتائجها كالتالي:
الجيل - الفيصلي ( 1 - 1 )
الخليج - الاتحاد ( 2 - 2 )
الفتح - القادسية ( 0 - 1 )
أحد - التعاون ( 2 - 1 )
الوحدة - الشباب ( 1 - 1 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - القادسية ( 23 نقطة )
2 - الهلال ( 22 نقطة )
3 - النصر ( 21 نقطة )
4 - الشباب ( 20 نقطة )
5 - الفتح ( 19 نقطة )
6 - الأهلي ( 18 نقطة )
7 - الجيل ( 18 نقطة )
8 - أحد ( 16 نقطة )
9 - الاتحاد ( 14 نقطة )
10 - الخليج ( 12 نقطة )
11 - الفيصلي ( 11 نقطة )
12 - الوحدة ( 8 نقاط )
13 - التعاون ( 7 نقاط )
14 - هجر ( 5 نقاط )
29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
08:52 PM
القادسية يتصدر دوري كأس فيصل بفوزه على الفتح
أقيمت اليوم خمس مباريات ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد، وجاءت نتائجها كالتالي:
الجيل - الفيصلي ( 1 - 1 )
الخليج - الاتحاد ( 2 - 2 )
الفتح - القادسية ( 0 - 1 )
أحد - التعاون ( 2 - 1 )
الوحدة - الشباب ( 1 - 1 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - القادسية ( 23 نقطة )
2 - الهلال ( 22 نقطة )
3 - النصر ( 21 نقطة )
4 - الشباب ( 20 نقطة )
5 - الفتح ( 19 نقطة )
6 - الأهلي ( 18 نقطة )
7 - الجيل ( 18 نقطة )
8 - أحد ( 16 نقطة )
9 - الاتحاد ( 14 نقطة )
10 - الخليج ( 12 نقطة )
11 - الفيصلي ( 11 نقطة )
12 - الوحدة ( 8 نقاط )
13 - التعاون ( 7 نقاط )
14 - هجر ( 5 نقاط )