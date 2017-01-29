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القادسية يتصدر دوري كأس فيصل بفوزه على الفتح

أقيمت اليوم خمس مباريات ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد، وجاءت نتائجها كالتالي:

الجيل - الفيصلي ( 1 - 1 )

الخليج - الاتحاد ( 2 - 2 )

الفتح - القادسية ( 0 - 1 )

أحد - التعاون ( 2 - 1 )

الوحدة - الشباب ( 1 - 1 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 - القادسية ( 23 نقطة )

2 - الهلال ( 22 نقطة )

3 - النصر ( 21 نقطة )

4 - الشباب ( 20 نقطة )

5 - الفتح ( 19 نقطة )

6 - الأهلي ( 18 نقطة )

7 - الجيل ( 18 نقطة )

8 - أحد ( 16 نقطة )

9 - الاتحاد ( 14 نقطة )

10 - الخليج ( 12 نقطة )

11 - الفيصلي ( 11 نقطة )

12 - الوحدة ( 8 نقاط )

13 - التعاون ( 7 نقاط )

14 - هجر ( 5 نقاط )

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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القادسية يتصدر دوري كأس فيصل بفوزه على الفتح
سبق

أقيمت اليوم خمس مباريات ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد، وجاءت نتائجها كالتالي:

الجيل - الفيصلي ( 1 - 1 )

الخليج - الاتحاد ( 2 - 2 )

الفتح - القادسية ( 0 - 1 )

أحد - التعاون ( 2 - 1 )

الوحدة - الشباب ( 1 - 1 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 - القادسية ( 23 نقطة )

2 - الهلال ( 22 نقطة )

3 - النصر ( 21 نقطة )

4 - الشباب ( 20 نقطة )

5 - الفتح ( 19 نقطة )

6 - الأهلي ( 18 نقطة )

7 - الجيل ( 18 نقطة )

8 - أحد ( 16 نقطة )

9 - الاتحاد ( 14 نقطة )

10 - الخليج ( 12 نقطة )

11 - الفيصلي ( 11 نقطة )

12 - الوحدة ( 8 نقاط )

13 - التعاون ( 7 نقاط )

14 - هجر ( 5 نقاط )

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
08:52 PM

القادسية يتصدر دوري كأس فيصل بفوزه على الفتح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,168

أقيمت اليوم خمس مباريات ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد، وجاءت نتائجها كالتالي:

الجيل - الفيصلي ( 1 - 1 )

الخليج - الاتحاد ( 2 - 2 )

الفتح - القادسية ( 0 - 1 )

أحد - التعاون ( 2 - 1 )

الوحدة - الشباب ( 1 - 1 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 - القادسية ( 23 نقطة )

2 - الهلال ( 22 نقطة )

3 - النصر ( 21 نقطة )

4 - الشباب ( 20 نقطة )

5 - الفتح ( 19 نقطة )

6 - الأهلي ( 18 نقطة )

7 - الجيل ( 18 نقطة )

8 - أحد ( 16 نقطة )

9 - الاتحاد ( 14 نقطة )

10 - الخليج ( 12 نقطة )

11 - الفيصلي ( 11 نقطة )

12 - الوحدة ( 8 نقاط )

13 - التعاون ( 7 نقاط )

14 - هجر ( 5 نقاط )

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