القادسية يستأنف تدريباته.. ويقيم معسكراً في العين

يعاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية مساء غدٍ الأربعاء تدريباته بعد الإجازة التي منحها المدير الفني للفريق هيليو دوس أنجوس بعد مباراة الفيصلي في الصالة المغلقة بالنادي.

على صعيد آخر قرر الجهاز الفني إقامة معسكر خارجي في مدينة العين الإماراتية لمدة 10 أيام من يوم السبت 7 يناير وحتى يوم الثلاثاء 17 يناير وإقامة مباراتين وديتين ستعلنان عبر المركز الإعلامي لاحقاً.