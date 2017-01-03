النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكدت انفراد "سبق".. وقالت: لم يصدر حتى الآن أي قرار بتنفيذ الاتفاقية

"المالية" تعلن: تطبيق ضريبة المشروبات الغازية والتبغ بعد 3 أشهر

القادسية يستأنف تدريباته.. ويقيم معسكراً في العين

يعاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية مساء غدٍ الأربعاء تدريباته بعد الإجازة التي منحها المدير الفني للفريق هيليو دوس أنجوس بعد مباراة الفيصلي في الصالة المغلقة بالنادي. 

 

على صعيد آخر قرر الجهاز الفني إقامة معسكر خارجي في مدينة العين الإماراتية لمدة 10 أيام من يوم السبت 7 يناير وحتى يوم الثلاثاء 17 يناير وإقامة مباراتين وديتين ستعلنان عبر المركز الإعلامي لاحقاً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
القادسية يستأنف تدريباته.. ويقيم معسكراً في العين
سبق

يعاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية مساء غدٍ الأربعاء تدريباته بعد الإجازة التي منحها المدير الفني للفريق هيليو دوس أنجوس بعد مباراة الفيصلي في الصالة المغلقة بالنادي. 

 

على صعيد آخر قرر الجهاز الفني إقامة معسكر خارجي في مدينة العين الإماراتية لمدة 10 أيام من يوم السبت 7 يناير وحتى يوم الثلاثاء 17 يناير وإقامة مباراتين وديتين ستعلنان عبر المركز الإعلامي لاحقاً.

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
09:01 PM
اخر تعديل
05 يناير 2017 - 7 ربيع الآخر 1438
08:01 AM

القادسية يستأنف تدريباته.. ويقيم معسكراً في العين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
0
452

يعاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية مساء غدٍ الأربعاء تدريباته بعد الإجازة التي منحها المدير الفني للفريق هيليو دوس أنجوس بعد مباراة الفيصلي في الصالة المغلقة بالنادي. 

 

على صعيد آخر قرر الجهاز الفني إقامة معسكر خارجي في مدينة العين الإماراتية لمدة 10 أيام من يوم السبت 7 يناير وحتى يوم الثلاثاء 17 يناير وإقامة مباراتين وديتين ستعلنان عبر المركز الإعلامي لاحقاً.

شارك برأيك
20
40

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
1,257
8 %

8 %

31 ديسمبر
3,899
3.2 %

3.2 %

29 ديسمبر
1,666
91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
4,250

كاريكاتير

مقاضي رمضان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة