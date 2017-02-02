القادسية يسقط أحد بالثلاثة ويحافظ على الصدارة

أقيمت اليوم سبع مباريات ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد، وجاءت نتائجها كالتالي:
القادسية - أحد ( 3 - 1 ) الشباب - الهلال ( 1 - 1 ) النصر - الوحدة ( 4 - 0 ) الفيصلي - الخليج ( 1 - 0 ) التعاون - هجر ( 0 - 0 ) الاتحاد - الفتح ( 2 - 1 ) الأهلي - الجيل ( 3 - 0 ) وجاء الترتيب على النحو التالي: 1 - القادسية ( 26 نقطة ) 2 - النصر ( 24 نقطة ) 3 - الهلال ( 23 نقطة ) 4 - الأهلي ( 21 نقطة ) 5 - الشباب ( 21 نقطة ) 6 - الفتح ( 19 نقطة ) 7 - الجيل ( 18 نقطة ) 8 - الاتحاد ( 17 نقطة ) 9 - أحد ( 16 نقطة ) 10 - الفيصلي ( 14 نقطة ) 11 - الخليج ( 12 نقطة ) 12 - التعاون ( 8 نقاط ) 13 - الوحدة ( 8 نقاط ) 14 - هجر ( 6 نقاط )
أقيمت اليوم سبع مباريات ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد، وجاءت نتائجها كالتالي:
القادسية - أحد ( 3 - 1 ) الشباب - الهلال ( 1 - 1 ) النصر - الوحدة ( 4 - 0 ) الفيصلي - الخليج ( 1 - 0 ) التعاون - هجر ( 0 - 0 ) الاتحاد - الفتح ( 2 - 1 ) الأهلي - الجيل ( 3 - 0 ) وجاء الترتيب على النحو التالي: 1 - القادسية ( 26 نقطة ) 2 - النصر ( 24 نقطة ) 3 - الهلال ( 23 نقطة ) 4 - الأهلي ( 21 نقطة ) 5 - الشباب ( 21 نقطة ) 6 - الفتح ( 19 نقطة ) 7 - الجيل ( 18 نقطة ) 8 - الاتحاد ( 17 نقطة ) 9 - أحد ( 16 نقطة ) 10 - الفيصلي ( 14 نقطة ) 11 - الخليج ( 12 نقطة ) 12 - التعاون ( 8 نقاط ) 13 - الوحدة ( 8 نقاط ) 14 - هجر ( 6 نقاط )
أقيمت اليوم سبع مباريات ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد، وجاءت نتائجها كالتالي:
القادسية - أحد ( 3 - 1 ) الشباب - الهلال ( 1 - 1 ) النصر - الوحدة ( 4 - 0 ) الفيصلي - الخليج ( 1 - 0 ) التعاون - هجر ( 0 - 0 ) الاتحاد - الفتح ( 2 - 1 ) الأهلي - الجيل ( 3 - 0 ) وجاء الترتيب على النحو التالي: 1 - القادسية ( 26 نقطة ) 2 - النصر ( 24 نقطة ) 3 - الهلال ( 23 نقطة ) 4 - الأهلي ( 21 نقطة ) 5 - الشباب ( 21 نقطة ) 6 - الفتح ( 19 نقطة ) 7 - الجيل ( 18 نقطة ) 8 - الاتحاد ( 17 نقطة ) 9 - أحد ( 16 نقطة ) 10 - الفيصلي ( 14 نقطة ) 11 - الخليج ( 12 نقطة ) 12 - التعاون ( 8 نقاط ) 13 - الوحدة ( 8 نقاط ) 14 - هجر ( 6 نقاط )