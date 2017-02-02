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القادسية يسقط أحد بالثلاثة ويحافظ على الصدارة

في مسابقة كأس فيصل

أقيمت اليوم سبع مباريات ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد، وجاءت نتائجها كالتالي: 


القادسية - أحد ( 3 - 1 )
الشباب - الهلال ( 1 - 1 )
النصر - الوحدة ( 4 - 0 )
الفيصلي - الخليج ( 1 - 0 )
التعاون - هجر ( 0 - 0 )
الاتحاد - الفتح ( 2 - 1 )
الأهلي - الجيل ( 3 - 0 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - القادسية ( 26 نقطة )
2 - النصر ( 24 نقطة )
3 - الهلال ( 23 نقطة )
4 - الأهلي ( 21 نقطة )
5 - الشباب ( 21 نقطة )
6 - الفتح ( 19 نقطة )
7 - الجيل ( 18 نقطة )
8 - الاتحاد ( 17 نقطة )
9 - أحد ( 16 نقطة )
10 - الفيصلي ( 14 نقطة )
11 - الخليج ( 12 نقطة )
12 - التعاون ( 8 نقاط )
13 - الوحدة ( 8 نقاط )
14 - هجر ( 6 نقاط )

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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القادسية يسقط أحد بالثلاثة ويحافظ على الصدارة
سبق

أقيمت اليوم سبع مباريات ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد، وجاءت نتائجها كالتالي: 


القادسية - أحد ( 3 - 1 )
الشباب - الهلال ( 1 - 1 )
النصر - الوحدة ( 4 - 0 )
الفيصلي - الخليج ( 1 - 0 )
التعاون - هجر ( 0 - 0 )
الاتحاد - الفتح ( 2 - 1 )
الأهلي - الجيل ( 3 - 0 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - القادسية ( 26 نقطة )
2 - النصر ( 24 نقطة )
3 - الهلال ( 23 نقطة )
4 - الأهلي ( 21 نقطة )
5 - الشباب ( 21 نقطة )
6 - الفتح ( 19 نقطة )
7 - الجيل ( 18 نقطة )
8 - الاتحاد ( 17 نقطة )
9 - أحد ( 16 نقطة )
10 - الفيصلي ( 14 نقطة )
11 - الخليج ( 12 نقطة )
12 - التعاون ( 8 نقاط )
13 - الوحدة ( 8 نقاط )
14 - هجر ( 6 نقاط )

02 فبراير 2017 - 5 جمادى الأول 1438
09:15 PM
في مسابقة كأس فيصل

القادسية يسقط أحد بالثلاثة ويحافظ على الصدارة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,973

أقيمت اليوم سبع مباريات ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد، وجاءت نتائجها كالتالي: 


القادسية - أحد ( 3 - 1 )
الشباب - الهلال ( 1 - 1 )
النصر - الوحدة ( 4 - 0 )
الفيصلي - الخليج ( 1 - 0 )
التعاون - هجر ( 0 - 0 )
الاتحاد - الفتح ( 2 - 1 )
الأهلي - الجيل ( 3 - 0 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - القادسية ( 26 نقطة )
2 - النصر ( 24 نقطة )
3 - الهلال ( 23 نقطة )
4 - الأهلي ( 21 نقطة )
5 - الشباب ( 21 نقطة )
6 - الفتح ( 19 نقطة )
7 - الجيل ( 18 نقطة )
8 - الاتحاد ( 17 نقطة )
9 - أحد ( 16 نقطة )
10 - الفيصلي ( 14 نقطة )
11 - الخليج ( 12 نقطة )
12 - التعاون ( 8 نقاط )
13 - الوحدة ( 8 نقاط )
14 - هجر ( 6 نقاط )

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