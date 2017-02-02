القادسية يسقط أحد بالثلاثة ويحافظ على الصدارة

في مسابقة كأس فيصل

أقيمت اليوم سبع مباريات ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد، وجاءت نتائجها كالتالي:



القادسية - أحد ( 3 - 1 )

الشباب - الهلال ( 1 - 1 )

النصر - الوحدة ( 4 - 0 )

الفيصلي - الخليج ( 1 - 0 )

التعاون - هجر ( 0 - 0 )

الاتحاد - الفتح ( 2 - 1 )

الأهلي - الجيل ( 3 - 0 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 - القادسية ( 26 نقطة )

2 - النصر ( 24 نقطة )

3 - الهلال ( 23 نقطة )

4 - الأهلي ( 21 نقطة )

5 - الشباب ( 21 نقطة )

6 - الفتح ( 19 نقطة )

7 - الجيل ( 18 نقطة )

8 - الاتحاد ( 17 نقطة )

9 - أحد ( 16 نقطة )

10 - الفيصلي ( 14 نقطة )

11 - الخليج ( 12 نقطة )

12 - التعاون ( 8 نقاط )

13 - الوحدة ( 8 نقاط )

14 - هجر ( 6 نقاط )