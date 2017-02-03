النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"القاسم": الشريعة حثت على ملازمة كلمة التوحيد للمسلم في كل أحواله وشؤونه

في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي

 أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتورعبدالمحسن بن محمد القاسم في خطبة الجمعة اليوم المسلمين بتقوى الله، فالتقوى لا يقبل ربنا غيرها ولا يرحم إلا أهلها وأن الله شرف الخلق في الإقبال على طاعة الله ولزوم عبوديته وذلك هو غاية الخلق والأمر وبه الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة قال الله تعالى: "وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا" .
 وقال الشيخ القاسم: إن أعلى الكلام وأرفعه وأعزه ما كان ثناء على الله وخير الثناء ذكر الله بتوحيده وهو كلمة التوحيد "لا إله إلا الله" وهي أفضل الكلام وأطيبه وأحبه إلى الله فما نطق الناطقون بأحسن منها قولاً ولا عمل العاملون بأفضل من مدلولها فعلاً هي كلمة التقوى التي اختص الله بها أولياءه "وَألْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّـقْوَى" وهي أول واجب على العباد علمًا وعملاً قال تعالى : "فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" وهي آخر واجب قال صلى الله عليه وسلم : "مَنْ كَانَ آخِرُ كَلامِهِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ" وهي نجاة العبد في قبره وعليها يثبت عند السؤال قال عليه الصلاة والسلام: "مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ، إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ" ويخرج من النار من قالها وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان .
 وأوضح إمام وخطيب المسجد النبوي أنه لأهمية كلمة التوحيد في كل لحظة من حياة الإنسان فقد جاءت به الشريعة وحثت على ملازمتها في كل أحواله وشؤونه فيصبح المسلم ويمسي ناطقاً بها في جل أذكاره "مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ لَهُ عِدْلَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ" .
 وأبان الشيخ القاسم أن العلم كلمة التوحيد والعمل بها شرط بالإجماع لحصول مقتضاها الوارد في النصوص فالمراد منها مع اللفظ حقيقتها ومعناها والعمل بمقتضاها والبعد عما يضادها أو يناقضها فمعناها نفي الإلوهية بحق عما سوى الله وإثباتها لله وحده فلاً معبود حق إلا الله ولا يستحق العبادة أحد سواه فمدلولها توحيد الألوهية والعبادة وإفراد الله بذلك، وكلمة التوحيد قائمة على نفي وإثبات, فالنفي وحده إنكار والإثبات وحده لا يمنع الإشراك والتوحيد لا يكون إلا بمجموع الأمرين نفي الإلوهية الحق عما سوى الله وإثباتها لله وحده. 
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"القاسم": الشريعة حثت على ملازمة كلمة التوحيد للمسلم في كل أحواله وشؤونه
سبق

 أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتورعبدالمحسن بن محمد القاسم في خطبة الجمعة اليوم المسلمين بتقوى الله، فالتقوى لا يقبل ربنا غيرها ولا يرحم إلا أهلها وأن الله شرف الخلق في الإقبال على طاعة الله ولزوم عبوديته وذلك هو غاية الخلق والأمر وبه الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة قال الله تعالى: "وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا" .
 وقال الشيخ القاسم: إن أعلى الكلام وأرفعه وأعزه ما كان ثناء على الله وخير الثناء ذكر الله بتوحيده وهو كلمة التوحيد "لا إله إلا الله" وهي أفضل الكلام وأطيبه وأحبه إلى الله فما نطق الناطقون بأحسن منها قولاً ولا عمل العاملون بأفضل من مدلولها فعلاً هي كلمة التقوى التي اختص الله بها أولياءه "وَألْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّـقْوَى" وهي أول واجب على العباد علمًا وعملاً قال تعالى : "فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" وهي آخر واجب قال صلى الله عليه وسلم : "مَنْ كَانَ آخِرُ كَلامِهِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ" وهي نجاة العبد في قبره وعليها يثبت عند السؤال قال عليه الصلاة والسلام: "مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ، إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ" ويخرج من النار من قالها وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان .
 وأوضح إمام وخطيب المسجد النبوي أنه لأهمية كلمة التوحيد في كل لحظة من حياة الإنسان فقد جاءت به الشريعة وحثت على ملازمتها في كل أحواله وشؤونه فيصبح المسلم ويمسي ناطقاً بها في جل أذكاره "مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ لَهُ عِدْلَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ" .
 وأبان الشيخ القاسم أن العلم كلمة التوحيد والعمل بها شرط بالإجماع لحصول مقتضاها الوارد في النصوص فالمراد منها مع اللفظ حقيقتها ومعناها والعمل بمقتضاها والبعد عما يضادها أو يناقضها فمعناها نفي الإلوهية بحق عما سوى الله وإثباتها لله وحده فلاً معبود حق إلا الله ولا يستحق العبادة أحد سواه فمدلولها توحيد الألوهية والعبادة وإفراد الله بذلك، وكلمة التوحيد قائمة على نفي وإثبات, فالنفي وحده إنكار والإثبات وحده لا يمنع الإشراك والتوحيد لا يكون إلا بمجموع الأمرين نفي الإلوهية الحق عما سوى الله وإثباتها لله وحده. 
 

03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
04:05 PM
في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي

"القاسم": الشريعة حثت على ملازمة كلمة التوحيد للمسلم في كل أحواله وشؤونه

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
3
2,955

 أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتورعبدالمحسن بن محمد القاسم في خطبة الجمعة اليوم المسلمين بتقوى الله، فالتقوى لا يقبل ربنا غيرها ولا يرحم إلا أهلها وأن الله شرف الخلق في الإقبال على طاعة الله ولزوم عبوديته وذلك هو غاية الخلق والأمر وبه الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة قال الله تعالى: "وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا" .
 وقال الشيخ القاسم: إن أعلى الكلام وأرفعه وأعزه ما كان ثناء على الله وخير الثناء ذكر الله بتوحيده وهو كلمة التوحيد "لا إله إلا الله" وهي أفضل الكلام وأطيبه وأحبه إلى الله فما نطق الناطقون بأحسن منها قولاً ولا عمل العاملون بأفضل من مدلولها فعلاً هي كلمة التقوى التي اختص الله بها أولياءه "وَألْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّـقْوَى" وهي أول واجب على العباد علمًا وعملاً قال تعالى : "فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" وهي آخر واجب قال صلى الله عليه وسلم : "مَنْ كَانَ آخِرُ كَلامِهِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ" وهي نجاة العبد في قبره وعليها يثبت عند السؤال قال عليه الصلاة والسلام: "مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ، إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ" ويخرج من النار من قالها وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان .
 وأوضح إمام وخطيب المسجد النبوي أنه لأهمية كلمة التوحيد في كل لحظة من حياة الإنسان فقد جاءت به الشريعة وحثت على ملازمتها في كل أحواله وشؤونه فيصبح المسلم ويمسي ناطقاً بها في جل أذكاره "مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ لَهُ عِدْلَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ" .
 وأبان الشيخ القاسم أن العلم كلمة التوحيد والعمل بها شرط بالإجماع لحصول مقتضاها الوارد في النصوص فالمراد منها مع اللفظ حقيقتها ومعناها والعمل بمقتضاها والبعد عما يضادها أو يناقضها فمعناها نفي الإلوهية بحق عما سوى الله وإثباتها لله وحده فلاً معبود حق إلا الله ولا يستحق العبادة أحد سواه فمدلولها توحيد الألوهية والعبادة وإفراد الله بذلك، وكلمة التوحيد قائمة على نفي وإثبات, فالنفي وحده إنكار والإثبات وحده لا يمنع الإشراك والتوحيد لا يكون إلا بمجموع الأمرين نفي الإلوهية الحق عما سوى الله وإثباتها لله وحده. 
 

شارك برأيك
39
145

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
1,798
3000

3000

01 فبراير
1,887
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
2,717
84 مليونًا

84 مليونًا

27 يناير
5,290

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

فعالية جامعة جازان

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي
وراء كل رجل مديون امرأة

وراء كل رجل مديون امرأة

عبدالرحمن المرشد
الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

برجس البرجس
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة