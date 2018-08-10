القبض على شخصين بحوزتهما 111 ألف حبة محظورة بالرياض

مكافحة المخدرات عبر حسابها بـ"تويتر": بالتعاون مع الجمارك

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، عن تمكن فِرَق مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض، من إلقاء القبض على شخصين بحوزتهما (111780) حبة من الحبوب المحظورة.

وقالت المديرية عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": مكافحة المخدرات بالرياض -بالتعاون مع الجمارك- تتمكن من القبض على شخصين لاستلامهما (١١١٧٨٠) حبة من الحبوب المحظورة.