القبض على شخصين بحوزتهما 111 ألف حبة محظورة بالرياض
مكافحة المخدرات عبر حسابها بـ"تويتر": بالتعاون مع الجمارك
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، عن تمكن فِرَق مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض، من إلقاء القبض على شخصين بحوزتهما (111780) حبة من الحبوب المحظورة.
وقالت المديرية عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": مكافحة المخدرات بالرياض -بالتعاون مع الجمارك- تتمكن من القبض على شخصين لاستلامهما (١١١٧٨٠) حبة من الحبوب المحظورة.
القبض على شخصين بحوزتهما 111 ألف حبة محظورة بالرياض
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-08-10
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، عن تمكن فِرَق مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض، من إلقاء القبض على شخصين بحوزتهما (111780) حبة من الحبوب المحظورة.
وقالت المديرية عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": مكافحة المخدرات بالرياض -بالتعاون مع الجمارك- تتمكن من القبض على شخصين لاستلامهما (١١١٧٨٠) حبة من الحبوب المحظورة.
10 أغسطس 2017 - 18 ذو القعدة 1438
12:18 PM
القبض على شخصين بحوزتهما 111 ألف حبة محظورة بالرياض
مكافحة المخدرات عبر حسابها بـ"تويتر": بالتعاون مع الجمارك
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، عن تمكن فِرَق مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض، من إلقاء القبض على شخصين بحوزتهما (111780) حبة من الحبوب المحظورة.
وقالت المديرية عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": مكافحة المخدرات بالرياض -بالتعاون مع الجمارك- تتمكن من القبض على شخصين لاستلامهما (١١١٧٨٠) حبة من الحبوب المحظورة.