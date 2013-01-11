القبض على 5 متهمين بسرقة محل تجاري في جدة

استكمال إجراءات الاستدلال وإحالتهم لجهة الاختصاص

ألقى رجال البحث الجنائي بشرطة جدة القبض على خمسة متهمين؛ لتورطهم في سرقة أحد المحال التجارية تحت التهديد.

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي: "تلقى مركز السامر بشرطة محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٦بلاغا مفاده تعرض أحد المحال التجارية للسرقة تحت التهديد من قبل أشخاص ملثمين".

وأضاف: "تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ من الجهات الأمنية للوصول للجناة، أسفر عن ضبط خمسة متهمين بتلك السرقة، تم التحفظ عليهم لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية تمهيداً لإحالتهم لجهة الاختصاص".