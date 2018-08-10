‏القبض على متهمين تسببا في دهس أحد أفراد مكافحة مخدرات مكة

أصيب بكسرٍ في يده اليسرى ورضوض في جميع أنحاء جسده

تعرضَ أحد رجال مكافحة المخدرات ‏بمكة المكرمة، برتبة "وكيل رقيب" ليلة أمس، لحادث دهس أثناء عمله، خلال محاولته استيقاف شخصين كانا يستقلان مركبة، متهمين في قضية مخدرات.

وباشرت الجهات الأمنية موقع الحادث في حي العوالي بمكة المكرمة، وتم نقل رجل الأمن المُصاب جراء دهسه إلى مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة لتلقي العلاج اللازم، حيث اتضح أنه مُصاب بكسرٍ في يده اليسرى مع وجود سحجات ورضوض في جميع أنحاء جسده.

وتولت الفرقة المُباشرة عملية متابعة المتهمين، وتم القبض عليهما في نفس الموقع الذي شهد الحادثة، بعد محاولتهما الهرب على الأقدام، وتمت إحالتهما للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.