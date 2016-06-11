"القرشي": 450 مليون ريال أرباح فنادق مكة في رمضان

​قال: 4 آلاف فندق استقبلت الزوار والمعتمرين

توقع عضو اللجنة الوطنية للحج بالغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة، محمد سعد القرشي، أن تصل أرباح الفنادق والشقق المفروشة في مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك إلى أكثر من 450 مليون ريال.

ولفت إلى أن هناك 4000 فندق بمكة المكرمة استقبلت الزوار والمعتمرين، موضحًا أن الحجوزات شهدت إقبالاً كبيرًا حول المنطقة المركزية كأفضل المناطق التي ينشدها المعتمر لتقل النسبة في بقية الفنادق والشقق المفروشة المحيطة بمنطقة العزيزية والعتيبية والششة والمناطق التي تبعد قليلاً عن المنطقة المركزية والمسجد الحرام كالمسفلة والجميزة.

وبين "القرشي" أن عددًا من الفنادق قامت بتأمين سيارات وحافلات نقل على مدار الساعة للنزلاء لضمان أدائهم فروضهم الخمسة وصلاتي التراويح والتهجد في المسجد الحرام وتهيئة المواقع المناسبة لنقلهم من وإلى المسجد الحرام.