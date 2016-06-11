صدر قرار بتكليف حامد عبدالله آل مسعد القرني؛ نائباً لمدير مستشفى سبت العلايا العام.
وتبارك "سبق"، لـ "القرني"، بهذه المناسبة، وتتمنى له التوفيق.
"القرني" نائباً لمدير مستشفى سبت العلايا
صدر قرار بتكليف حامد عبدالله آل مسعد القرني؛ نائباً لمدير مستشفى سبت العلايا العام.
وتبارك "سبق"، لـ "القرني"، بهذه المناسبة، وتتمنى له التوفيق.
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"القرني" نائباً لمدير مستشفى سبت العلاياصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-06-09
صدر قرار بتكليف حامد عبدالله آل مسعد القرني؛ نائباً لمدير مستشفى سبت العلايا العام.
09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438
04:25 PM
"القرني" نائباً لمدير مستشفى سبت العلايا
صدر قرار بتكليف حامد عبدالله آل مسعد القرني؛ نائباً لمدير مستشفى سبت العلايا العام.
وتبارك "سبق"، لـ "القرني"، بهذه المناسبة، وتتمنى له التوفيق.
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