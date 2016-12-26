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القريات تزف الشهيد.. ووالداه: "سلطان منحنا أغلى وسام"

جموع المسؤولين والمواطنين يتوافدون لتقديم التعازي

زفَّ أهالي القريات شهيد الوطن "سلطان الشراري" إلى مثواه الأخير بعد أن نال شرف الشهادة أثناء دفاعه عن ثغور الوطن الغالي بالحد الجنوبي.

 

ومازال منزل والد الشهيد يستقبل الجموع الكبيرة من الأهالي والمسؤولين بالقريات ومدن أخرى لتقديم واجب العزاء لهم.

 

وقام محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر مساء اليوم بزيارة عزاء لأسرة الشهيد سلطان عايد الشراري الذي استشهد في الحد الجنوبي حيث نقل لهم تعازي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الداخليه كما نقل تعازي أمير الجوف فهد بن بدر بن عبدالعزيز.

 

ونقل كذلك تعازي وكيل الإمارة أحمد بن عبدالله آل الشيخ، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبله مع الشهداء ويجعله في الفردوس الأعلى.

 

بدوره، قام بتقديم العزاء كل من قائد حرس الحدود بمنطقة الجوف ومدير شرطة القريات ومدير الدفاع المدني بالقريات ومدير مرور القريات ومدير المباحث العامة بالقريات ومدير جوازات القريات ومدير الاستخبارات بالقريات ومدير المباحث الإدارية ومدير مكافحة المخدرات وقائد دوريات الأمن ومدير العلاقات العامة محمد الصقر ومدير الخدمات سلطان الجريد ومدير الضيافات عبدالله الموتي العنزي.

 

ونقل مدير شرطة محافظة القريات العميد مفضي بن عبدالله الخميس تعازي ومواساة مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج ومدير شرطة منطقة الجوف اللواء قحاط بن محمد قحاط لوالد وأشقاء وأسرة الشهيد الجندي "سلطان عايد فرحان الشراري".

 

وقال "الخميس": "يكفي الشهيد فخراً إستشهاده في ميدان الشرف والبطولة وأثناء أدائه لعمله الأمني في حفظ الأمن ومحاربة الجريمة"، مؤكداً أن رجال الأمن جميعاً جنوداً مجندين يتسابقون في الدفاع عن ثرى هذه الأرض الطاهرة والإسهام في استتباب الأمن في كل بقعة على ثراها الطاهر.

 

وعبّر والد وأشقاء الشهيد عن فخرهم واعتزازهم بابنهم الذي استشهد أثناء مباشرة مهامه وعمله، مجددين حبهم وولاءهم لولاة الأمر، وقال والدا الشهيد: "سلطان منحنا أغلى وسام وأكبر فخر".

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القريات تزف الشهيد.. ووالداه: "سلطان منحنا أغلى وسام"
سبق

زفَّ أهالي القريات شهيد الوطن "سلطان الشراري" إلى مثواه الأخير بعد أن نال شرف الشهادة أثناء دفاعه عن ثغور الوطن الغالي بالحد الجنوبي.

 

ومازال منزل والد الشهيد يستقبل الجموع الكبيرة من الأهالي والمسؤولين بالقريات ومدن أخرى لتقديم واجب العزاء لهم.

 

وقام محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر مساء اليوم بزيارة عزاء لأسرة الشهيد سلطان عايد الشراري الذي استشهد في الحد الجنوبي حيث نقل لهم تعازي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الداخليه كما نقل تعازي أمير الجوف فهد بن بدر بن عبدالعزيز.

 

ونقل كذلك تعازي وكيل الإمارة أحمد بن عبدالله آل الشيخ، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبله مع الشهداء ويجعله في الفردوس الأعلى.

 

بدوره، قام بتقديم العزاء كل من قائد حرس الحدود بمنطقة الجوف ومدير شرطة القريات ومدير الدفاع المدني بالقريات ومدير مرور القريات ومدير المباحث العامة بالقريات ومدير جوازات القريات ومدير الاستخبارات بالقريات ومدير المباحث الإدارية ومدير مكافحة المخدرات وقائد دوريات الأمن ومدير العلاقات العامة محمد الصقر ومدير الخدمات سلطان الجريد ومدير الضيافات عبدالله الموتي العنزي.

 

ونقل مدير شرطة محافظة القريات العميد مفضي بن عبدالله الخميس تعازي ومواساة مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج ومدير شرطة منطقة الجوف اللواء قحاط بن محمد قحاط لوالد وأشقاء وأسرة الشهيد الجندي "سلطان عايد فرحان الشراري".

 

وقال "الخميس": "يكفي الشهيد فخراً إستشهاده في ميدان الشرف والبطولة وأثناء أدائه لعمله الأمني في حفظ الأمن ومحاربة الجريمة"، مؤكداً أن رجال الأمن جميعاً جنوداً مجندين يتسابقون في الدفاع عن ثرى هذه الأرض الطاهرة والإسهام في استتباب الأمن في كل بقعة على ثراها الطاهر.

 

وعبّر والد وأشقاء الشهيد عن فخرهم واعتزازهم بابنهم الذي استشهد أثناء مباشرة مهامه وعمله، مجددين حبهم وولاءهم لولاة الأمر، وقال والدا الشهيد: "سلطان منحنا أغلى وسام وأكبر فخر".

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
03:03 PM
جموع المسؤولين والمواطنين يتوافدون لتقديم التعازي

القريات تزف الشهيد.. ووالداه: "سلطان منحنا أغلى وسام"

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عبدالرحمن العازمي - القريات
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زفَّ أهالي القريات شهيد الوطن "سلطان الشراري" إلى مثواه الأخير بعد أن نال شرف الشهادة أثناء دفاعه عن ثغور الوطن الغالي بالحد الجنوبي.

 

ومازال منزل والد الشهيد يستقبل الجموع الكبيرة من الأهالي والمسؤولين بالقريات ومدن أخرى لتقديم واجب العزاء لهم.

 

وقام محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر مساء اليوم بزيارة عزاء لأسرة الشهيد سلطان عايد الشراري الذي استشهد في الحد الجنوبي حيث نقل لهم تعازي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الداخليه كما نقل تعازي أمير الجوف فهد بن بدر بن عبدالعزيز.

 

ونقل كذلك تعازي وكيل الإمارة أحمد بن عبدالله آل الشيخ، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبله مع الشهداء ويجعله في الفردوس الأعلى.

 

بدوره، قام بتقديم العزاء كل من قائد حرس الحدود بمنطقة الجوف ومدير شرطة القريات ومدير الدفاع المدني بالقريات ومدير مرور القريات ومدير المباحث العامة بالقريات ومدير جوازات القريات ومدير الاستخبارات بالقريات ومدير المباحث الإدارية ومدير مكافحة المخدرات وقائد دوريات الأمن ومدير العلاقات العامة محمد الصقر ومدير الخدمات سلطان الجريد ومدير الضيافات عبدالله الموتي العنزي.

 

ونقل مدير شرطة محافظة القريات العميد مفضي بن عبدالله الخميس تعازي ومواساة مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج ومدير شرطة منطقة الجوف اللواء قحاط بن محمد قحاط لوالد وأشقاء وأسرة الشهيد الجندي "سلطان عايد فرحان الشراري".

 

وقال "الخميس": "يكفي الشهيد فخراً إستشهاده في ميدان الشرف والبطولة وأثناء أدائه لعمله الأمني في حفظ الأمن ومحاربة الجريمة"، مؤكداً أن رجال الأمن جميعاً جنوداً مجندين يتسابقون في الدفاع عن ثرى هذه الأرض الطاهرة والإسهام في استتباب الأمن في كل بقعة على ثراها الطاهر.

 

وعبّر والد وأشقاء الشهيد عن فخرهم واعتزازهم بابنهم الذي استشهد أثناء مباشرة مهامه وعمله، مجددين حبهم وولاءهم لولاة الأمر، وقال والدا الشهيد: "سلطان منحنا أغلى وسام وأكبر فخر".

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