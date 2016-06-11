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القصيم .. شرطة ضرية تعيد طفلًا "نسيته" أسرته في حديقة عامة

عمره 5 سنوات وتخلّف عن مركبة الأسرة خلال استراحة بالطريق

توصلت شرطة ضرية بالقصيم في وقت وجيز أمس، لأسرة طفل "خمس سنوات" تخلف عن مرافقتهم دون علمهم بعد استراحة قصيرة قضوها في إحدى الحدائق بالمحافظة في طريق عودتهم من العمرة لمنزلهم في محافظة البدائع.

وتعود التفاصيل لبلاغ تلقته شرطة محافظة ضرية من أحد المواطنين عن وجود طفل تائه في أحد المنتزهات داخل المحافظة على الطريق المؤدي إلى عفيف؛ حيث باشرت فرقة الموقع، وتم استلام الطفل وتهدئته تمهيدًا لمناقشته وبدء البحث عن أسرته.

لعدم ورود أي بلاغ عن فقد الطفل، تم التحري عن الأسماء التي ذكرها الطفل خلال التناقش معه حتى تم الوصول لهم؛ حيث اتضح أنهم من سكان محافظة البدائع بالقصيم.

وذكر والد الطفل أنهم كانوا في طريق العودة من العمرة لمنزلهم، وتوقفوا عند محطة الوقود المحاذية لحديقة الاستراحة، ولكون الأسرة على مركبتين غادروا الموقع جميعًا وواصلوا الرحلة، وكان كلٌّ يظن أن الطفل مع الآخر، ولم يفتقدوه حتى وصول المكالمة من مخفر الشرطة فعادوا أدراجهم لمحافظة ضرية وتم استلامه وهو بصحة جيدة.

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القصيم .. شرطة ضرية تعيد طفلًا "نسيته" أسرته في حديقة عامة
سبق

توصلت شرطة ضرية بالقصيم في وقت وجيز أمس، لأسرة طفل "خمس سنوات" تخلف عن مرافقتهم دون علمهم بعد استراحة قصيرة قضوها في إحدى الحدائق بالمحافظة في طريق عودتهم من العمرة لمنزلهم في محافظة البدائع.

وتعود التفاصيل لبلاغ تلقته شرطة محافظة ضرية من أحد المواطنين عن وجود طفل تائه في أحد المنتزهات داخل المحافظة على الطريق المؤدي إلى عفيف؛ حيث باشرت فرقة الموقع، وتم استلام الطفل وتهدئته تمهيدًا لمناقشته وبدء البحث عن أسرته.

لعدم ورود أي بلاغ عن فقد الطفل، تم التحري عن الأسماء التي ذكرها الطفل خلال التناقش معه حتى تم الوصول لهم؛ حيث اتضح أنهم من سكان محافظة البدائع بالقصيم.

وذكر والد الطفل أنهم كانوا في طريق العودة من العمرة لمنزلهم، وتوقفوا عند محطة الوقود المحاذية لحديقة الاستراحة، ولكون الأسرة على مركبتين غادروا الموقع جميعًا وواصلوا الرحلة، وكان كلٌّ يظن أن الطفل مع الآخر، ولم يفتقدوه حتى وصول المكالمة من مخفر الشرطة فعادوا أدراجهم لمحافظة ضرية وتم استلامه وهو بصحة جيدة.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
12:29 PM

القصيم .. شرطة ضرية تعيد طفلًا "نسيته" أسرته في حديقة عامة

عمره 5 سنوات وتخلّف عن مركبة الأسرة خلال استراحة بالطريق

A A A
فهد الغبيوي - القصيم
23
16,012

توصلت شرطة ضرية بالقصيم في وقت وجيز أمس، لأسرة طفل "خمس سنوات" تخلف عن مرافقتهم دون علمهم بعد استراحة قصيرة قضوها في إحدى الحدائق بالمحافظة في طريق عودتهم من العمرة لمنزلهم في محافظة البدائع.

وتعود التفاصيل لبلاغ تلقته شرطة محافظة ضرية من أحد المواطنين عن وجود طفل تائه في أحد المنتزهات داخل المحافظة على الطريق المؤدي إلى عفيف؛ حيث باشرت فرقة الموقع، وتم استلام الطفل وتهدئته تمهيدًا لمناقشته وبدء البحث عن أسرته.

لعدم ورود أي بلاغ عن فقد الطفل، تم التحري عن الأسماء التي ذكرها الطفل خلال التناقش معه حتى تم الوصول لهم؛ حيث اتضح أنهم من سكان محافظة البدائع بالقصيم.

وذكر والد الطفل أنهم كانوا في طريق العودة من العمرة لمنزلهم، وتوقفوا عند محطة الوقود المحاذية لحديقة الاستراحة، ولكون الأسرة على مركبتين غادروا الموقع جميعًا وواصلوا الرحلة، وكان كلٌّ يظن أن الطفل مع الآخر، ولم يفتقدوه حتى وصول المكالمة من مخفر الشرطة فعادوا أدراجهم لمحافظة ضرية وتم استلامه وهو بصحة جيدة.

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