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القضاء الأمريكي يحدد الـ27 من فبراير لإعادة محاكمة المعتقل "خالد الدوسري"

"ابن قويد" لـ"سبق": من 17 يناير حتى 13 فبراير لاستقبال أي مذكرات جديدة

كشف المستشار القانوني ووكيل المعتقل السعودي في أمريكا "خالد الدوسري" أنَّ القضاء الأمريكي حدد موعدًا أخيرًا يبدأ من 17 يناير حتى 13 فبراير من العام الجديد، لاستقبال أي مذكرات تدعم موقف السجين.

وأكد المحامي "سعود بن متعب بن قويد" لـ"سبق" أنَّ "القضاء الأمريكي حدد يوم 27 من فبراير من العام الميلادي الجديد، لاستعراض مذكرة فريق الدفاع لحسمها، وإصدار حكم بذلك، لافتًا إلى أنَّ القضاء الأمريكي لا يزال يفتح المجال أكثر أمام فريق الدفاع، لتقديم ما يثبت براءته من التهم الموجهة إليه".

وأضاف "ابن قويد": "في 27 فبراير من المحتمل أن يسمح القاضي الأمريكي لفريق الدفاع عن "خالد"، للاستماع لأقواله، ومن المحتمل البت بالقضية بناءً على ما ورد بالمذكرة، مشيرًا إلى أنَّ مذكرة فريق الدفاع تحمل أدلة جديدة ومؤثرة بالقضية، ويتبقى مدى نزاهة القضاء الأمريكي في التعامل مع هذه الأدلة.

وقدم "ابن قويد" شكره نيابة عن عائلة المعتقل السعودي لسفير المملكة في واشنطن "الأمير عبدالله بن فيصل"، لفتح قناة تواصل معه بشكل مباشر من أجل القضية ودعمه المتواصل لفريق الدفاع عن "خالد".

وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا حمل عنوان: "شهود وأدلة جديدة قد تنقض حكم المؤبد عن المعتقل "الدوسري" نهاية ديسمبر"، وذلك عندما التقي فريق الدفاع عن "الدوسري" بالقضاء الأمريكي في واشنطن، ووافق الأخير على فتح المجال أمام فريق الدفاع إلى نهاية شهر ديسمبر الحالي لتقديم أي مستجدات لديه.

يُشار إلى أنَّ المعتقل السعودي كان مبتعثًا منذ عام 2008 إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واعتقل في يوم 28 فبراير 2011م بتهمة صناعة مواد كيميائية متفجرة، ثم قلصت التهمة إلى تهمة واحدة، وهي حيازة أسلحة دمار شامل، وصدر بحقه سجن مؤبد، بينما يؤكد فريق دفاعه الجديد أنه بريء من هذه التهم الموجهة ضده.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القضاء الأمريكي يحدد الـ27 من فبراير لإعادة محاكمة المعتقل "خالد الدوسري"
سبق

كشف المستشار القانوني ووكيل المعتقل السعودي في أمريكا "خالد الدوسري" أنَّ القضاء الأمريكي حدد موعدًا أخيرًا يبدأ من 17 يناير حتى 13 فبراير من العام الجديد، لاستقبال أي مذكرات تدعم موقف السجين.

وأكد المحامي "سعود بن متعب بن قويد" لـ"سبق" أنَّ "القضاء الأمريكي حدد يوم 27 من فبراير من العام الميلادي الجديد، لاستعراض مذكرة فريق الدفاع لحسمها، وإصدار حكم بذلك، لافتًا إلى أنَّ القضاء الأمريكي لا يزال يفتح المجال أكثر أمام فريق الدفاع، لتقديم ما يثبت براءته من التهم الموجهة إليه".

وأضاف "ابن قويد": "في 27 فبراير من المحتمل أن يسمح القاضي الأمريكي لفريق الدفاع عن "خالد"، للاستماع لأقواله، ومن المحتمل البت بالقضية بناءً على ما ورد بالمذكرة، مشيرًا إلى أنَّ مذكرة فريق الدفاع تحمل أدلة جديدة ومؤثرة بالقضية، ويتبقى مدى نزاهة القضاء الأمريكي في التعامل مع هذه الأدلة.

وقدم "ابن قويد" شكره نيابة عن عائلة المعتقل السعودي لسفير المملكة في واشنطن "الأمير عبدالله بن فيصل"، لفتح قناة تواصل معه بشكل مباشر من أجل القضية ودعمه المتواصل لفريق الدفاع عن "خالد".

وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا حمل عنوان: "شهود وأدلة جديدة قد تنقض حكم المؤبد عن المعتقل "الدوسري" نهاية ديسمبر"، وذلك عندما التقي فريق الدفاع عن "الدوسري" بالقضاء الأمريكي في واشنطن، ووافق الأخير على فتح المجال أمام فريق الدفاع إلى نهاية شهر ديسمبر الحالي لتقديم أي مستجدات لديه.

يُشار إلى أنَّ المعتقل السعودي كان مبتعثًا منذ عام 2008 إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واعتقل في يوم 28 فبراير 2011م بتهمة صناعة مواد كيميائية متفجرة، ثم قلصت التهمة إلى تهمة واحدة، وهي حيازة أسلحة دمار شامل، وصدر بحقه سجن مؤبد، بينما يؤكد فريق دفاعه الجديد أنه بريء من هذه التهم الموجهة ضده.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
10:35 PM
"ابن قويد" لـ"سبق": من 17 يناير حتى 13 فبراير لاستقبال أي مذكرات جديدة

القضاء الأمريكي يحدد الـ27 من فبراير لإعادة محاكمة المعتقل "خالد الدوسري"

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
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كشف المستشار القانوني ووكيل المعتقل السعودي في أمريكا "خالد الدوسري" أنَّ القضاء الأمريكي حدد موعدًا أخيرًا يبدأ من 17 يناير حتى 13 فبراير من العام الجديد، لاستقبال أي مذكرات تدعم موقف السجين.

وأكد المحامي "سعود بن متعب بن قويد" لـ"سبق" أنَّ "القضاء الأمريكي حدد يوم 27 من فبراير من العام الميلادي الجديد، لاستعراض مذكرة فريق الدفاع لحسمها، وإصدار حكم بذلك، لافتًا إلى أنَّ القضاء الأمريكي لا يزال يفتح المجال أكثر أمام فريق الدفاع، لتقديم ما يثبت براءته من التهم الموجهة إليه".

وأضاف "ابن قويد": "في 27 فبراير من المحتمل أن يسمح القاضي الأمريكي لفريق الدفاع عن "خالد"، للاستماع لأقواله، ومن المحتمل البت بالقضية بناءً على ما ورد بالمذكرة، مشيرًا إلى أنَّ مذكرة فريق الدفاع تحمل أدلة جديدة ومؤثرة بالقضية، ويتبقى مدى نزاهة القضاء الأمريكي في التعامل مع هذه الأدلة.

وقدم "ابن قويد" شكره نيابة عن عائلة المعتقل السعودي لسفير المملكة في واشنطن "الأمير عبدالله بن فيصل"، لفتح قناة تواصل معه بشكل مباشر من أجل القضية ودعمه المتواصل لفريق الدفاع عن "خالد".

وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا حمل عنوان: "شهود وأدلة جديدة قد تنقض حكم المؤبد عن المعتقل "الدوسري" نهاية ديسمبر"، وذلك عندما التقي فريق الدفاع عن "الدوسري" بالقضاء الأمريكي في واشنطن، ووافق الأخير على فتح المجال أمام فريق الدفاع إلى نهاية شهر ديسمبر الحالي لتقديم أي مستجدات لديه.

يُشار إلى أنَّ المعتقل السعودي كان مبتعثًا منذ عام 2008 إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واعتقل في يوم 28 فبراير 2011م بتهمة صناعة مواد كيميائية متفجرة، ثم قلصت التهمة إلى تهمة واحدة، وهي حيازة أسلحة دمار شامل، وصدر بحقه سجن مؤبد، بينما يؤكد فريق دفاعه الجديد أنه بريء من هذه التهم الموجهة ضده.

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