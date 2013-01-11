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القضاء المصري يؤيد رفع التحفظ على أموال اللاعب "أبو تريكة"

فيما ينتظر وصول نسخة من الحكم

قضت محكمة القضاء الإداري المصرية مجددًا برفع التحفظ على أموال نجم الكرة المصري السابق "محمد أبو تريكة"، الذي فرضته لجنة التحفظ على أموال الإخوان، بعد أن قدمت اللجنة إشكالًا لوقف تنفيذ الحكم، بحسب مسؤول قضائي ومحامي اللاعب.

 

ووفقًا لـ"سكاي نيوز" فقد قال المسؤول القضائي: إن محكمة القضاء الإداري قضت باستمرار تنفيذ الحكم الذي سبق أن أصدرته في 21 يونيو 2016 برفع التحفظ على أموال اللاعب المعتزل "محمد أبو تريكة".

 

من جانبه ينتظر النادي الأهلي المصري وصول نسخة من الحكم القاضي بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم.

 

الجدير بالذكر أن "أبو تريكة" لاعب النادي الأهلي المصري السابق وأحد أشهر لاعبي مصر؛ كان قد اتهم في السابق بالتعاطف مع جماعة الإخوان المحظورة.

 

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القضاء المصري يؤيد رفع التحفظ على أموال اللاعب "أبو تريكة"
سبق

قضت محكمة القضاء الإداري المصرية مجددًا برفع التحفظ على أموال نجم الكرة المصري السابق "محمد أبو تريكة"، الذي فرضته لجنة التحفظ على أموال الإخوان، بعد أن قدمت اللجنة إشكالًا لوقف تنفيذ الحكم، بحسب مسؤول قضائي ومحامي اللاعب.

 

ووفقًا لـ"سكاي نيوز" فقد قال المسؤول القضائي: إن محكمة القضاء الإداري قضت باستمرار تنفيذ الحكم الذي سبق أن أصدرته في 21 يونيو 2016 برفع التحفظ على أموال اللاعب المعتزل "محمد أبو تريكة".

 

من جانبه ينتظر النادي الأهلي المصري وصول نسخة من الحكم القاضي بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم.

 

الجدير بالذكر أن "أبو تريكة" لاعب النادي الأهلي المصري السابق وأحد أشهر لاعبي مصر؛ كان قد اتهم في السابق بالتعاطف مع جماعة الإخوان المحظورة.

 

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
08:46 PM
فيما ينتظر وصول نسخة من الحكم

القضاء المصري يؤيد رفع التحفظ على أموال اللاعب "أبو تريكة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قضت محكمة القضاء الإداري المصرية مجددًا برفع التحفظ على أموال نجم الكرة المصري السابق "محمد أبو تريكة"، الذي فرضته لجنة التحفظ على أموال الإخوان، بعد أن قدمت اللجنة إشكالًا لوقف تنفيذ الحكم، بحسب مسؤول قضائي ومحامي اللاعب.

 

ووفقًا لـ"سكاي نيوز" فقد قال المسؤول القضائي: إن محكمة القضاء الإداري قضت باستمرار تنفيذ الحكم الذي سبق أن أصدرته في 21 يونيو 2016 برفع التحفظ على أموال اللاعب المعتزل "محمد أبو تريكة".

 

من جانبه ينتظر النادي الأهلي المصري وصول نسخة من الحكم القاضي بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم.

 

الجدير بالذكر أن "أبو تريكة" لاعب النادي الأهلي المصري السابق وأحد أشهر لاعبي مصر؛ كان قد اتهم في السابق بالتعاطف مع جماعة الإخوان المحظورة.

 

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