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"القطرية" تسمح بمغادرة مواطني الدول الـ 7 المحظورة إلى أمريكا

بعد الطعن على القرار من ولاية واشنطن ثم مينيسوتا وولايات أخرى

أكدت متحدثة باسم شركة الخطوط الجوية القطرية، اليوم السبت، أن الشركة ستمسح للركاب المحظور دخولهم الولايات المتحدة وفق أمر أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، باعتلاء الطائرات، بعدما أصدر قاضٍ اتحادي، أمس الجمعة، حكماً بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي للرئيس.

وكان "ترامب" أصدر أمراً تنفيذياً في 27 يناير يعلّق دخول مواطني: إيران، والعراق، وليبيا، والصومال، والسودان، وسوريا، واليمن لمدة 90 يوماً، وكذلك تعليق استقبال اللاجئين من جميع الدول لمدة 120 يوماً.

وبحسب "رويترز"، فقد أقامت الطعن ولاية واشنطن، وانضمت إليها فيما بعد ولاية مينيسوتا.

وفي وقت سابق، أصدرت عدة محاكم قرارات بوقف تنفيذ قرار "ترامب"، من بينها محاكم بوسطن وفيرجينيا ومحكمة بروكلين الفيدرالية في ولاية نيويورك.

 

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"القطرية" تسمح بمغادرة مواطني الدول الـ 7 المحظورة إلى أمريكا
سبق

أكدت متحدثة باسم شركة الخطوط الجوية القطرية، اليوم السبت، أن الشركة ستمسح للركاب المحظور دخولهم الولايات المتحدة وفق أمر أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، باعتلاء الطائرات، بعدما أصدر قاضٍ اتحادي، أمس الجمعة، حكماً بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي للرئيس.

وكان "ترامب" أصدر أمراً تنفيذياً في 27 يناير يعلّق دخول مواطني: إيران، والعراق، وليبيا، والصومال، والسودان، وسوريا، واليمن لمدة 90 يوماً، وكذلك تعليق استقبال اللاجئين من جميع الدول لمدة 120 يوماً.

وبحسب "رويترز"، فقد أقامت الطعن ولاية واشنطن، وانضمت إليها فيما بعد ولاية مينيسوتا.

وفي وقت سابق، أصدرت عدة محاكم قرارات بوقف تنفيذ قرار "ترامب"، من بينها محاكم بوسطن وفيرجينيا ومحكمة بروكلين الفيدرالية في ولاية نيويورك.

 

04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
12:58 PM
بعد الطعن على القرار من ولاية واشنطن ثم مينيسوتا وولايات أخرى

"القطرية" تسمح بمغادرة مواطني الدول الـ 7 المحظورة إلى أمريكا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت متحدثة باسم شركة الخطوط الجوية القطرية، اليوم السبت، أن الشركة ستمسح للركاب المحظور دخولهم الولايات المتحدة وفق أمر أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، باعتلاء الطائرات، بعدما أصدر قاضٍ اتحادي، أمس الجمعة، حكماً بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي للرئيس.

وكان "ترامب" أصدر أمراً تنفيذياً في 27 يناير يعلّق دخول مواطني: إيران، والعراق، وليبيا، والصومال، والسودان، وسوريا، واليمن لمدة 90 يوماً، وكذلك تعليق استقبال اللاجئين من جميع الدول لمدة 120 يوماً.

وبحسب "رويترز"، فقد أقامت الطعن ولاية واشنطن، وانضمت إليها فيما بعد ولاية مينيسوتا.

وفي وقت سابق، أصدرت عدة محاكم قرارات بوقف تنفيذ قرار "ترامب"، من بينها محاكم بوسطن وفيرجينيا ومحكمة بروكلين الفيدرالية في ولاية نيويورك.

 

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