القنوات الرياضية تنقل مواجهة الأخضر أمام "غانا" .. الثلاثاء

أعلنت القنوات الرياضية السعودية عن نقلها مواجهةَ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، التي ستجمعه بنظيره غانا عند الثامنة والربع من مساء يوم الثلاثاء، ضمن خطوات الأخضر التحضيرية لمونديال روسيا ٢٠١٨م.

وستقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وسبق للقنوات الرياضية أن نقلت أمس السبت مواجهة الأخضر الودية أمام جامايكا التي كسبها الأول بنتيجة ٥-٢.

ويسعى "باوزا" من خلال هاتين المباراتين للوقوف على شكل الأخضر في تحضيراته الأولى للمونديال.