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الكاميرون تسقط غانا وتضرب موعدًا مع الفراعنة

في نهائي كأس الأمم الإفريقية

ضربت الكاميرون موعدًا مع مصر في نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للمرة الثالثة بعد فوزها بهدفين مقابل لا شيء على غانا في قبل نهائي البطولة.
وسبق للكاميرون الخسارة أمام مصر في النهائي مرتين في 1986 في القاهرة بركلات الترجيح و2008 في غانا بهدف محمد أبوتريكة.

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الكاميرون تسقط غانا وتضرب موعدًا مع الفراعنة
سبق

ضربت الكاميرون موعدًا مع مصر في نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للمرة الثالثة بعد فوزها بهدفين مقابل لا شيء على غانا في قبل نهائي البطولة.
وسبق للكاميرون الخسارة أمام مصر في النهائي مرتين في 1986 في القاهرة بركلات الترجيح و2008 في غانا بهدف محمد أبوتريكة.

03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
01:24 AM
اخر تعديل
04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
06:25 AM
في نهائي كأس الأمم الإفريقية

الكاميرون تسقط غانا وتضرب موعدًا مع الفراعنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,795

ضربت الكاميرون موعدًا مع مصر في نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للمرة الثالثة بعد فوزها بهدفين مقابل لا شيء على غانا في قبل نهائي البطولة.
وسبق للكاميرون الخسارة أمام مصر في النهائي مرتين في 1986 في القاهرة بركلات الترجيح و2008 في غانا بهدف محمد أبوتريكة.

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