الكاميرون تسقط غانا وتضرب موعدًا مع الفراعنة

في نهائي كأس الأمم الإفريقية

ضربت الكاميرون موعدًا مع مصر في نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للمرة الثالثة بعد فوزها بهدفين مقابل لا شيء على غانا في قبل نهائي البطولة.

وسبق للكاميرون الخسارة أمام مصر في النهائي مرتين في 1986 في القاهرة بركلات الترجيح و2008 في غانا بهدف محمد أبوتريكة.