"الكثيري" يحصل على ماجستير العلاقات العامة من أمريكا

حصل المبتعث من جامعة الملك عبدالعزيز بقسم الإعلام المعيد عيسى بن صالح الكثيري، على درجة الماجستير وبتقدير "امتياز" في العلاقات العامة من جامعة سيتون هول بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وهنأ المبتعث لدراسة الماجستير "ماجد إبراهيم القوزي" زميلَه "عيسى" بحصوله على هذه الشهادة، متمنيًا له تقديم كل ما يخدم الوطن الغالي الذي منحهم الثقة في الابتعاث ليعودوا لخدمة الوطن من خلال مجالات تخصصهم بعد إنهاء دراستهم بالخارج.

