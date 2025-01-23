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"الكرملين": بوتين مستعدٌ للقاء ترامب .. والتحضيرات ستستغرق شهوراً

قال: لا يمكن حل الأزمة السورية بشكل بنّاء دون مشاركة أمريكا

أكّد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف؛ أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ مستعدٌ للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب؛ لكن تحضيرات اللقاء المحتمل قد تستغرق شهوراً وليس أسابيع.

 

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، عن أن بيسكوف؛ قال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "لن يكون هذا في الأسابيع المقبلة، دعونا نأمل في الأفضل وهو أن يعقد الاجتماع في الشهور المقبلة".

 

وقال "الكرملين": لا يمكن حل الأزمة السورية بشكل بنّاء دون مشاركة الولايات المتحدة.

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"الكرملين": بوتين مستعدٌ للقاء ترامب .. والتحضيرات ستستغرق شهوراً
سبق

أكّد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف؛ أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ مستعدٌ للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب؛ لكن تحضيرات اللقاء المحتمل قد تستغرق شهوراً وليس أسابيع.

 

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، عن أن بيسكوف؛ قال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "لن يكون هذا في الأسابيع المقبلة، دعونا نأمل في الأفضل وهو أن يعقد الاجتماع في الشهور المقبلة".

 

وقال "الكرملين": لا يمكن حل الأزمة السورية بشكل بنّاء دون مشاركة الولايات المتحدة.

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
12:51 PM
قال: لا يمكن حل الأزمة السورية بشكل بنّاء دون مشاركة أمريكا

"الكرملين": بوتين مستعدٌ للقاء ترامب .. والتحضيرات ستستغرق شهوراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
8,854

أكّد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف؛ أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ مستعدٌ للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب؛ لكن تحضيرات اللقاء المحتمل قد تستغرق شهوراً وليس أسابيع.

 

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، عن أن بيسكوف؛ قال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "لن يكون هذا في الأسابيع المقبلة، دعونا نأمل في الأفضل وهو أن يعقد الاجتماع في الشهور المقبلة".

 

وقال "الكرملين": لا يمكن حل الأزمة السورية بشكل بنّاء دون مشاركة الولايات المتحدة.

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