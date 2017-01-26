"الكرملين": واشنطن لم تشاور موسكو بخصوص المنطقة الآمنة في سوريا

قال متحدث باسم "الكرملين" إن الحكومة الأمريكية لم تشاور روسيا قبل أن تعلن خطة لإقامة مناطق آمنة في سوريا.

وأضاف المتحدث أنه "يجب على الحكومة الأمريكية أن تفكّر في العواقب المحتملة لإقامة مناطق آمنة في سوريا".