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"الكرملين": واشنطن لم تشاور موسكو بخصوص المنطقة الآمنة في سوريا

قال متحدث باسم "الكرملين" إن الحكومة الأمريكية لم تشاور روسيا قبل أن تعلن خطة لإقامة مناطق آمنة في سوريا.

وأضاف المتحدث أنه "يجب على الحكومة الأمريكية أن تفكّر في العواقب المحتملة لإقامة مناطق آمنة في سوريا".

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"الكرملين": واشنطن لم تشاور موسكو بخصوص المنطقة الآمنة في سوريا
سبق

قال متحدث باسم "الكرملين" إن الحكومة الأمريكية لم تشاور روسيا قبل أن تعلن خطة لإقامة مناطق آمنة في سوريا.

وأضاف المتحدث أنه "يجب على الحكومة الأمريكية أن تفكّر في العواقب المحتملة لإقامة مناطق آمنة في سوريا".

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
12:20 PM

"الكرملين": واشنطن لم تشاور موسكو بخصوص المنطقة الآمنة في سوريا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال متحدث باسم "الكرملين" إن الحكومة الأمريكية لم تشاور روسيا قبل أن تعلن خطة لإقامة مناطق آمنة في سوريا.

وأضاف المتحدث أنه "يجب على الحكومة الأمريكية أن تفكّر في العواقب المحتملة لإقامة مناطق آمنة في سوريا".

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