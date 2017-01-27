النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الكشميري": إيران استخدمت "شيعة باكستان" بالشام.. ولابد من كشف حقيقة الإرهابيين الباكستانيين بالسعودية

قال إن داخلية بلاده بدأت التحقيق وحظرت آلافاً كانوا يستخدمون جنسية مزيفة

نشر مستشار وزارة التخطيط والتنمية الباكستانية لشؤون الشرق الأوسط، راسخ الكشميري، في حسابه بـ"تويتر"، عدة تساؤلات حول عدد من الباكستانيين الموقوفين ضمن قائمة الإرهابيين بالسعودية، واصفاً الأمر بأنه مريب وحدث غريب، متسائلاً عمن يقحمهم، ويستخدمهم، ويمولهم.
 
وقال الكشميري عبر حسابه باللغة العربية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏ذكرت صحيفة من باكستان قبل أيام أن الموقوفين الباكستانيين بتهمة الإرهاب في السجون السعودية عددهم يقارب ٦٩ باكستانياً، وهم على ذمة التحقيق. ‏كما أعلنت الداخلية السعودية أن من بين الموقوفين بتهمة الإرهاب ٣ سعوديين،  و١٣ باكستانياً، ويصبح عدد الباكستانيين ٨٢".
 
‏وأضاف: "السؤال: ما الذي تغير فجأة، وأصبح اسم الباكستانيين يتداول في السعودية في دائرة الإرهاب، وهو أمر مريب وحدث غريب، من يقحمهم؟ يستخدمهم؟ يمولهم؟".

‏‫وأشار "الكشميري" إلى أن باكستان بعيدة كل البعد عن ‫سوريا، وقال: "لكن من استخدم الشيعة الباكستانيين "زينبيون" وأقحمهم في الشام؟ الإجابة الصريحة والواضحة: إيران".

ولفت إلى أن باكستان سدَّت الأبواب في وجه المتطرفين من الشيعة والسنة، وحظرت آخر من حظرت حزب أنصار الحسين المتورط في إرسال الشيعة الباكستانيين إلى الشام.

‫وبين  الكشميري أن الداخلية الباكستانية بدأت قبل فترة التحقيق من الهوية الوطنية للباكستانيين، وحظرت الآلاف ممن كانوا يستخدمون الجنسية الباكستانية المزيفة.

‏وأَضاف: "المتورطون الباكستانيون في قضايا الإرهاب في ‫السعودية يجب أن يجرى عليهم مسح تحقيقي شامل يكشف هل هم حقيقيون أم يستخدمون الجنسيات المزيفة؟".

وتساءل:‏ "من يستخدمهم؟ بعد أن ظلت الأمور لعقود لا يستخدم فيها اسم باكستان إلا في وجه الخير؟ فلماذا الآن برز هؤلاء فجأة تحت مظلة الاسم: باكستان"!

‏وأردف: "يعضد كلامي بأن اسم باكستان ظهر منذ وقت قريب، هو ما ذكره اللواء منصور التركي بأن العنصر الباكستاني في قضايا الإرهاب ظهر رمضان المنصرم، ‏والذي يظهر أن استخدام الباكستانيين في قضايا الإرهاب في السعودية إنما هو لإحراج ‫باكستان ومحاولة لضرب العلاقات بينها وبين السعودية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الكشميري": إيران استخدمت "شيعة باكستان" بالشام.. ولابد من كشف حقيقة الإرهابيين الباكستانيين بالسعودية
سبق

نشر مستشار وزارة التخطيط والتنمية الباكستانية لشؤون الشرق الأوسط، راسخ الكشميري، في حسابه بـ"تويتر"، عدة تساؤلات حول عدد من الباكستانيين الموقوفين ضمن قائمة الإرهابيين بالسعودية، واصفاً الأمر بأنه مريب وحدث غريب، متسائلاً عمن يقحمهم، ويستخدمهم، ويمولهم.
 
وقال الكشميري عبر حسابه باللغة العربية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏ذكرت صحيفة من باكستان قبل أيام أن الموقوفين الباكستانيين بتهمة الإرهاب في السجون السعودية عددهم يقارب ٦٩ باكستانياً، وهم على ذمة التحقيق. ‏كما أعلنت الداخلية السعودية أن من بين الموقوفين بتهمة الإرهاب ٣ سعوديين،  و١٣ باكستانياً، ويصبح عدد الباكستانيين ٨٢".
 
‏وأضاف: "السؤال: ما الذي تغير فجأة، وأصبح اسم الباكستانيين يتداول في السعودية في دائرة الإرهاب، وهو أمر مريب وحدث غريب، من يقحمهم؟ يستخدمهم؟ يمولهم؟".

‏‫وأشار "الكشميري" إلى أن باكستان بعيدة كل البعد عن ‫سوريا، وقال: "لكن من استخدم الشيعة الباكستانيين "زينبيون" وأقحمهم في الشام؟ الإجابة الصريحة والواضحة: إيران".

ولفت إلى أن باكستان سدَّت الأبواب في وجه المتطرفين من الشيعة والسنة، وحظرت آخر من حظرت حزب أنصار الحسين المتورط في إرسال الشيعة الباكستانيين إلى الشام.

‫وبين  الكشميري أن الداخلية الباكستانية بدأت قبل فترة التحقيق من الهوية الوطنية للباكستانيين، وحظرت الآلاف ممن كانوا يستخدمون الجنسية الباكستانية المزيفة.

‏وأَضاف: "المتورطون الباكستانيون في قضايا الإرهاب في ‫السعودية يجب أن يجرى عليهم مسح تحقيقي شامل يكشف هل هم حقيقيون أم يستخدمون الجنسيات المزيفة؟".

وتساءل:‏ "من يستخدمهم؟ بعد أن ظلت الأمور لعقود لا يستخدم فيها اسم باكستان إلا في وجه الخير؟ فلماذا الآن برز هؤلاء فجأة تحت مظلة الاسم: باكستان"!

‏وأردف: "يعضد كلامي بأن اسم باكستان ظهر منذ وقت قريب، هو ما ذكره اللواء منصور التركي بأن العنصر الباكستاني في قضايا الإرهاب ظهر رمضان المنصرم، ‏والذي يظهر أن استخدام الباكستانيين في قضايا الإرهاب في السعودية إنما هو لإحراج ‫باكستان ومحاولة لضرب العلاقات بينها وبين السعودية".

27 يناير 2017 - 29 ربيع الآخر 1438
01:08 AM
قال إن داخلية بلاده بدأت التحقيق وحظرت آلافاً كانوا يستخدمون جنسية مزيفة

"الكشميري": إيران استخدمت "شيعة باكستان" بالشام.. ولابد من كشف حقيقة الإرهابيين الباكستانيين بالسعودية

A A A
مهنا التميمي - الرياض
17
19,539

نشر مستشار وزارة التخطيط والتنمية الباكستانية لشؤون الشرق الأوسط، راسخ الكشميري، في حسابه بـ"تويتر"، عدة تساؤلات حول عدد من الباكستانيين الموقوفين ضمن قائمة الإرهابيين بالسعودية، واصفاً الأمر بأنه مريب وحدث غريب، متسائلاً عمن يقحمهم، ويستخدمهم، ويمولهم.
 
وقال الكشميري عبر حسابه باللغة العربية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏ذكرت صحيفة من باكستان قبل أيام أن الموقوفين الباكستانيين بتهمة الإرهاب في السجون السعودية عددهم يقارب ٦٩ باكستانياً، وهم على ذمة التحقيق. ‏كما أعلنت الداخلية السعودية أن من بين الموقوفين بتهمة الإرهاب ٣ سعوديين،  و١٣ باكستانياً، ويصبح عدد الباكستانيين ٨٢".
 
‏وأضاف: "السؤال: ما الذي تغير فجأة، وأصبح اسم الباكستانيين يتداول في السعودية في دائرة الإرهاب، وهو أمر مريب وحدث غريب، من يقحمهم؟ يستخدمهم؟ يمولهم؟".

‏‫وأشار "الكشميري" إلى أن باكستان بعيدة كل البعد عن ‫سوريا، وقال: "لكن من استخدم الشيعة الباكستانيين "زينبيون" وأقحمهم في الشام؟ الإجابة الصريحة والواضحة: إيران".

ولفت إلى أن باكستان سدَّت الأبواب في وجه المتطرفين من الشيعة والسنة، وحظرت آخر من حظرت حزب أنصار الحسين المتورط في إرسال الشيعة الباكستانيين إلى الشام.

‫وبين  الكشميري أن الداخلية الباكستانية بدأت قبل فترة التحقيق من الهوية الوطنية للباكستانيين، وحظرت الآلاف ممن كانوا يستخدمون الجنسية الباكستانية المزيفة.

‏وأَضاف: "المتورطون الباكستانيون في قضايا الإرهاب في ‫السعودية يجب أن يجرى عليهم مسح تحقيقي شامل يكشف هل هم حقيقيون أم يستخدمون الجنسيات المزيفة؟".

وتساءل:‏ "من يستخدمهم؟ بعد أن ظلت الأمور لعقود لا يستخدم فيها اسم باكستان إلا في وجه الخير؟ فلماذا الآن برز هؤلاء فجأة تحت مظلة الاسم: باكستان"!

‏وأردف: "يعضد كلامي بأن اسم باكستان ظهر منذ وقت قريب، هو ما ذكره اللواء منصور التركي بأن العنصر الباكستاني في قضايا الإرهاب ظهر رمضان المنصرم، ‏والذي يظهر أن استخدام الباكستانيين في قضايا الإرهاب في السعودية إنما هو لإحراج ‫باكستان ومحاولة لضرب العلاقات بينها وبين السعودية".

شارك برأيك
36
132

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
1,912
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
8,014
500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
4,249
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,500

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري
متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

ماجد الحربي
بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

يحيى الشمري
لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

صالح المسلّم
إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

برجس البرجس
نِسَب محددة لعمالة كل دولة

نِسَب محددة لعمالة كل دولة

عبدالرحمن المرشد
السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

عبدالرحمن القحطاني
غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة