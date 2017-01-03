الكلية التقنية بنجران تواصل القبول لبرنامجي البكالوريوس والدبلوم

عبر موقع الكلية الإلكتروني حتى العاشر من الشهر الجاري

تواصل الكلية التقنية بنجران القبول لبرنامج التدريب لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1438/1437هـ، ويستمر حتى العاشر من الشهر الجاري، وذلك عبر موقع الكلية الإلكترونيnct.tvtc.gov.sa



وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام علي بن عبدالله آل عتيق أن تخصصات الدبلوم الصباحي تشمل قسم تقنية الحاسب الآلي لتخصصي الدعم الفني والبرمجيات، وقسم التقنية الإدارية لتخصصي المحاسبة والإدارة المكتبية، وقسم التقنية الكهربائية لتخصص القوى الكهربائية، وقسم التقنية الميكانيكية لتخصص الإنتاج، وقسم تقنية المحركات والمركبات لتخصص محركات ومركبات.



وأشار "آل عتيق" إلى أن تخصصات الدبلوم المسائي تشمل قسم تقنية الحاسب الآلي لتخصصي الدعم الفني والبرمجيات، وقسم التقنية الإدارية لتخصص الإدارة المكتبية، وقسم التقنية الكهربائية لتخصص القوى الكهربائية، بالإضافة لبرنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي في تخصص البرمجيات.



وأوضح "آل عتيق" إلى أن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات ستبدأ بعد غلق باب التقديم مباشرة، وسيبدأ التدريب للفصل التدريبي الثاني يوم الأحد 8 /5 / 1438هـ.