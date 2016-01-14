"الكناني" مديراً لإعلام "ملتقى مكة الثقافي"

تلقّى الزميل الإعلامي ماجد الكناني، التهاني والتبريكات عقب صدور قرار تعيينه مديراً للإعلام بملتقى مكة الثقافي، التابع لإمارة منطقة مكة.
ويتمتع الزميل الكناني بخبرة إعلامية عريضة قضاها في الإعلام.
تلقّى الزميل الإعلامي ماجد الكناني، التهاني والتبريكات عقب صدور قرار تعيينه مديراً للإعلام بملتقى مكة الثقافي، التابع لإمارة منطقة مكة.
ويتمتع الزميل الكناني بخبرة إعلامية عريضة قضاها في الإعلام.
تلقّى الزميل الإعلامي ماجد الكناني، التهاني والتبريكات عقب صدور قرار تعيينه مديراً للإعلام بملتقى مكة الثقافي، التابع لإمارة منطقة مكة.
ويتمتع الزميل الكناني بخبرة إعلامية عريضة قضاها في الإعلام.
تلقّى الزميل الإعلامي ماجد الكناني، التهاني والتبريكات عقب صدور قرار تعيينه مديراً للإعلام بملتقى مكة الثقافي، التابع لإمارة منطقة مكة.
ويتمتع الزميل الكناني بخبرة إعلامية عريضة قضاها في الإعلام.