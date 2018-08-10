"الكهرباء" عن انقطاعات "قوز الجعافرة": أصلحنا العطل والسبب رياح وهطولات

قالت تجاوباً مع ما نشرته "سبق": تم على الفور استنفار الفرق الفنية المختصة للموقع

أكدت الشركة السعودية للكهرباء التزامها بتقديم خدمة كهربائية موثوقة وبأعلى معايير الأمن والسلامة لمشتركيها، مشيرة إلى حرصها على تنفيذ المشاريع الكهربائية ومواصلة جهودها لتعزيز الخدمة الكهربائية لدى جميع المشتركين لمواجهة سوء الأحوال الجوية.

وبينت الشركة؛ تجاوباً مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان: "انقطاعات متكررة للكهرباء في قوز الجعافرة بجازان"، أن الرياح الشديدة والأمطار تسببت في عطل فني طارئ وانقطاع الخدمة عن بعض المشتركين؛ حيث تم على الفور استنفار الفرق الفنية المتخصصة للموقع وإصلاح العطل وإعادة الخدمة لجميع المشتركين في أسرع وقت.

يُذكر أنه يُمكن الاستفادة من جميع خدمات المشتركين بالشركة السعودية للكهرباء آلياً عبر موقع الشركة (se.com.sa) أو تطبيق الكهرباء على أجهزة الهواتف الذكية (ALKAHRABA)، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع المختصين من خلال حسابات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل خدمة (صديق الكهرباء ALKAHRABA Friend) سواء على تطبيق "واتساب" على رقم (0533991100) أو موقع "تويتر" (@ALKAHRABAFriend)، وكذلك "مركز خدمة المشترك" عبر رقم الاتصال الموحد (920001100).