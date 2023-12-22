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الكويت.. إلغاء براءة "دشتي" وسجنه 10 سنوات في إساءته للسعودية

في حكم أصدرته "الاستئناف" ومجموع أحكام حبسه تصل لـ 42 عاماً

ألغت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم، برئاسة المستشار سعد متولي، حكم براءة كان قد صدر في حق النائب السابق عبدالحميد دشتي، وقضت بسجنه 10 سنوات.

وجاء حكم الاستئناف في القضية التي اتّهم فيها "دشتي" بالإساءة للسعودية.

وبهذا يصبح مجموع أحكام حبس "دشتي" 42 عاماً و6 أشهر، وفق ما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية اليوم.

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الكويت.. إلغاء براءة "دشتي" وسجنه 10 سنوات في إساءته للسعودية
سبق

ألغت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم، برئاسة المستشار سعد متولي، حكم براءة كان قد صدر في حق النائب السابق عبدالحميد دشتي، وقضت بسجنه 10 سنوات.

وجاء حكم الاستئناف في القضية التي اتّهم فيها "دشتي" بالإساءة للسعودية.

وبهذا يصبح مجموع أحكام حبس "دشتي" 42 عاماً و6 أشهر، وفق ما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية اليوم.

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
11:54 AM
في حكم أصدرته "الاستئناف" ومجموع أحكام حبسه تصل لـ 42 عاماً

الكويت.. إلغاء براءة "دشتي" وسجنه 10 سنوات في إساءته للسعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
26
19,738

ألغت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم، برئاسة المستشار سعد متولي، حكم براءة كان قد صدر في حق النائب السابق عبدالحميد دشتي، وقضت بسجنه 10 سنوات.

وجاء حكم الاستئناف في القضية التي اتّهم فيها "دشتي" بالإساءة للسعودية.

وبهذا يصبح مجموع أحكام حبس "دشتي" 42 عاماً و6 أشهر، وفق ما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية اليوم.

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