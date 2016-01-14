اللجنة الأولمبية تعرض استراتيجية ذهب 2022 لرؤساء الاتحادات الرياضية الجدد

الأمير عبدالله بن مساعد كرم الرؤساء السابقين.. وأكد على اللائحة الجديدة

كرم رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولميبة العربية السعودية الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز ظهر اليوم الخميس في مسابح الهيئة العامة للرياضة بمدينة الرياض رؤساء الاتحادات واللجان الرياضية السابقين الذين انتهت دورتهم نهاية العام 2016م بحضور نائبيه المهندس لؤي ناظر والأمير عبدالحكيم بن مساعد ورؤساء الاتحادات الرياضية في الدورة الجديدة.

وقال الأمير عبدالله بن مساعد إن هذه المناسبة تأتي تكريماً لرؤساء الاتحادات الرياضية السعودية السابقة على ما قدموه من جهود ستساهم بشكل كبير في تحقيق هدف ذهب 2022م وهي أقل ما يمكن تقديمه لهم.

وطالب الأمير عبدالله بن مساعد الرؤساء الجدد أن يسيروا على نفس الخطط التي وضعها أسلافهم، مؤكداً أنهم تطوعوا لخدمة الوطن عبر الرياضة، وبالتالي قدموا كل ما لديهم لرفع علم السعودية عالياً في كافة المحافل الدولية.

وكشف الأمير عبدالله بن مساعد أن ورشة العمل التي عقدتها اللجنة الأولمبية مع الرؤساء الجدد ناقشت استراتيجية اللجنة وخططها والتي تتطلب تعاون الجميع لتحقيق أهدافها، مبدياً تفاؤله أن اللجنة الأولمبية تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف 2022م.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية أنهم عملوا لائحة في الفترة الماضية وقع عليها رؤساء الأندية والاتحادات الرياضية تخص طريقة التعاطي والتعامل مع وسائل الإعلام المختلفة حتى يتم ضبط هذا المجال.

وشهد الأمير عبدالله بن مساعد ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الأولمبية لرؤساء الاتحادات واللجان الرياضية الجدد بحضور نائبيه المهندس لؤي ناظر والأمير عبدالحكيم بن مساعد والتي ناقشت استراتيجية اللجنة للأعوام المقبلة إضافة للعديد من المحاور والتي تحدث فيها المدراء التنفيذيون في اللجنة.

وكشف نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية المهندس لؤي ناظر أنه تم عرض استراتيجية اللجنة الأولمبية والأهداف وبرنامج ذهب 2022 ومناقشة كافة العوامل التي سترفع مستوى الأداء الرياضي وتحقق لهم المركز الثالث في آسياد 2022م.

وأكد ناظر أنهم طلبوا من رؤساء الاتحادات تكثيف اهتمامهم باللاعبين الذين يعتبرون المحور الرئيسي في المنظومة، وهم الذين صدر فيهم قرار مجلس الوزراء القاضي بتفريغهم، وتوفير كافة احتياجاتهم المادية والمعنوية سواء من طب رياضي أو تدريب بأعلى المستويات، مضيفاً أنهم لمسوا حماس جميع رؤساء الاتحادات الذين أبدوا العديد من الاقتراحات التي ستساهم في تحقيق الأهداف الموضوعة.

وتابع أنه تم رفع الميزانية الممنوحه للجنة الأولمبية من قبل القيادة الرشيدة وهو الذي سيساهم بعمل نقلة كبيرة في الرياضة السعودية وتؤهل الاتحادات لاستقطاب الموارد البشرية والمدربين العالميين والمعدات والآلات الرياضية لمساعدة اللاعبين، إضافة لزيادة ميزانيات المشاركة العالمية والمعسكرات الخارجية، مؤكداً أن نتائج عملهم في العامين الماضيين ستظهر في عامي 2017م و2018م بمشيئة الله.