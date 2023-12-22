اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تحذر من "زاناكس": يؤدي للإدمان

"مديرية المكافحة": من أخطر المواد المهدئة التي تسبّب اضطرابات سلوكية

قالت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات إن عقار "الزاناكس" يُعتبر من المواد الخاضعة للرقابة، ويؤدي إلى الإدمان إذا أسيء استخدامه.

وأضافت الأمانة، في تغريدة لها صباح اليوم على حسابها الرسمي في "تويتر": يطبّق بحق مروجيها ومتعاطيها نظام مكافحة المخدرات.

وفي وقت سابق قالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إن دواء "زاناكس" من أخطر المواد المهدئة التي تتسبب في الاضطرابات السلوكية والأمراض النفسية، وتؤدي إلى سرعة الإدمان، موضحة أن "زاناكس" يعدّ مسكّناً للألم، ويُصرف بوصفات طبية، ولكن يساء استخدامه، ويصيب متعاطيها بشدة الإدمان.