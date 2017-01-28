اللواء "الحارثي" يحتفل بزواج ابنه في جدة

احتفل مدير جوازات منطقة مكة المكرمة سابقًا، اللواء حسين بن يحيى الحارثي، مساء أمس الجمعة بزواج ابنه النقيب طيار خالد بن حسين الحارثي، على ابنة دخيل الله بن مسعود الحارثي، بإحدى قاعات الأفراح بجدة وسط حضور من أهالي العروسين.

وأقيمت أمسية شعرية وأهازيج وشيلات احتفاءً بالعريس.

"سبق" تبارك لـ"الحارثي" وتتمنى له حياة سعيدة.