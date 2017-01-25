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اللواء الصالح يجتمع بقيادات "عمليات 911" لبحث آخر التطورات

قال: المركز يستقبل يوميًّا 35 ألف اتصال

ترأس اللواء الركن عبدالرحمن بن محمد الصالح، قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية، في مقر عمليات 911 بالعاصمة المقدسة اجتماعًا بقيادات المركز؛ وذلك لبحث آخر التطورات بالمركز.
 
وأوضح اللواء ركن "الصالح" أن المركز بعد اكتمال جميع الأجهزة الأمنية ذات الصلة وعدد من الجهات الأخرى، مثل وزارة الصحة والهلال الأحمر والمياه والكهرباء والنقل، يتلقى نحو 30 إلى 35 ألف اتصال يوميًّا، منها ما هو خدمي وأمني. وقد ساهم وجود تلك الجهات إلى تحقيق سرعة الاستجابة عند البلاغ، إضافة إلى التنسيق بين الجهات في الحوادث التي تتطلب ذلك، وفق ما أكده العقيد علي بن عطية الغامدي مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة.
 
كما أكد اللواء ركن الصالح أن حسن استقبال المكالمة وسرعة الاستجابة أكبر مكسب يسعى المركز من خلاله ليظهر الرقم 911 كرقم طوارئ، يفي بتطلعات المسؤولين في وزارة الداخلية، وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي يحرص على تقديم ما يخدم المواطن والمقيم وزوار بيت الله الحرام. كما أن هناك عددًا من ورش العمل بالمركز مع الجهات الأمنية والخدمية؛ وذلك لتحقيق العمل التكاملي، وقيام كل جهة بدورها على الوجه المطلوب. 
 
 

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اللواء الصالح يجتمع بقيادات "عمليات 911" لبحث آخر التطورات
سبق

ترأس اللواء الركن عبدالرحمن بن محمد الصالح، قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية، في مقر عمليات 911 بالعاصمة المقدسة اجتماعًا بقيادات المركز؛ وذلك لبحث آخر التطورات بالمركز.
 
وأوضح اللواء ركن "الصالح" أن المركز بعد اكتمال جميع الأجهزة الأمنية ذات الصلة وعدد من الجهات الأخرى، مثل وزارة الصحة والهلال الأحمر والمياه والكهرباء والنقل، يتلقى نحو 30 إلى 35 ألف اتصال يوميًّا، منها ما هو خدمي وأمني. وقد ساهم وجود تلك الجهات إلى تحقيق سرعة الاستجابة عند البلاغ، إضافة إلى التنسيق بين الجهات في الحوادث التي تتطلب ذلك، وفق ما أكده العقيد علي بن عطية الغامدي مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة.
 
كما أكد اللواء ركن الصالح أن حسن استقبال المكالمة وسرعة الاستجابة أكبر مكسب يسعى المركز من خلاله ليظهر الرقم 911 كرقم طوارئ، يفي بتطلعات المسؤولين في وزارة الداخلية، وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي يحرص على تقديم ما يخدم المواطن والمقيم وزوار بيت الله الحرام. كما أن هناك عددًا من ورش العمل بالمركز مع الجهات الأمنية والخدمية؛ وذلك لتحقيق العمل التكاملي، وقيام كل جهة بدورها على الوجه المطلوب. 
 
 

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
09:54 PM
قال: المركز يستقبل يوميًّا 35 ألف اتصال

اللواء الصالح يجتمع بقيادات "عمليات 911" لبحث آخر التطورات

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
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1,784

ترأس اللواء الركن عبدالرحمن بن محمد الصالح، قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية، في مقر عمليات 911 بالعاصمة المقدسة اجتماعًا بقيادات المركز؛ وذلك لبحث آخر التطورات بالمركز.
 
وأوضح اللواء ركن "الصالح" أن المركز بعد اكتمال جميع الأجهزة الأمنية ذات الصلة وعدد من الجهات الأخرى، مثل وزارة الصحة والهلال الأحمر والمياه والكهرباء والنقل، يتلقى نحو 30 إلى 35 ألف اتصال يوميًّا، منها ما هو خدمي وأمني. وقد ساهم وجود تلك الجهات إلى تحقيق سرعة الاستجابة عند البلاغ، إضافة إلى التنسيق بين الجهات في الحوادث التي تتطلب ذلك، وفق ما أكده العقيد علي بن عطية الغامدي مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة.
 
كما أكد اللواء ركن الصالح أن حسن استقبال المكالمة وسرعة الاستجابة أكبر مكسب يسعى المركز من خلاله ليظهر الرقم 911 كرقم طوارئ، يفي بتطلعات المسؤولين في وزارة الداخلية، وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي يحرص على تقديم ما يخدم المواطن والمقيم وزوار بيت الله الحرام. كما أن هناك عددًا من ورش العمل بالمركز مع الجهات الأمنية والخدمية؛ وذلك لتحقيق العمل التكاملي، وقيام كل جهة بدورها على الوجه المطلوب. 
 
 

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