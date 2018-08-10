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"سبق" تتجوَّل داخل "المسورة" وترصد حالة الرضا بين المواطنين

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الليلة.. متحدث الصندوق العقاري يرد على تساؤلات المواطنين المتضررين

على القناة الاقتصادية في برنامج عقارات

يحل المتحدث الرسمي للصندوق العقاري الليلة في مداخلة هاتفية مع برنامج عقارات لتبيان حقيقة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل المختلفة والرد على تساؤلات المواطنين المتضررين لماذا لا يستفيدون من الدعم مباشرة من دون الرجوع للبنوك.

يأتي ذلك بعد طرح برنامج عقارات لحلقة متضرري الصندوق العقاري الأسبوع الماضي والتي تفاعل معها المواطنون وتفاعلت معها وسائل التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية وحتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وستعرض حلقة برنامج "عقارات " عند الساعة التاسعة من مساء اليوم على القناة الاقتصادية السعودية تحت عنوان " المعهد العقاري السعودي والتقييم " وفيها يستضيف معدّ ومقدم البرنامج الزميل أحمد المفلح القحطاني المهندس محمد بابحر الرئيس التنفيذي لشركة إسناد العقارية من جدة.

ويستضيف البرنامج رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة الرياض المهندس خالد العثمان للحديث حول قرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات الأجنبية الهندسية والترخيص لها بملكية ١٠٠% في المملكة.

وكان الصندوق العقاري قد نفى اليوم صحة ما تمّ التطرق إليه أخيراً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حول علاقة "برنامج التمويل المدعوم" مع الشركات التمويلية والبنوك، التي زعمت أن مبالغ الدعم تذهب للبنوك أو الشركات التمويلية "دفعة واحدة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الليلة.. متحدث الصندوق العقاري يرد على تساؤلات المواطنين المتضررين
سبق

يحل المتحدث الرسمي للصندوق العقاري الليلة في مداخلة هاتفية مع برنامج عقارات لتبيان حقيقة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل المختلفة والرد على تساؤلات المواطنين المتضررين لماذا لا يستفيدون من الدعم مباشرة من دون الرجوع للبنوك.

يأتي ذلك بعد طرح برنامج عقارات لحلقة متضرري الصندوق العقاري الأسبوع الماضي والتي تفاعل معها المواطنون وتفاعلت معها وسائل التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية وحتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وستعرض حلقة برنامج "عقارات " عند الساعة التاسعة من مساء اليوم على القناة الاقتصادية السعودية تحت عنوان " المعهد العقاري السعودي والتقييم " وفيها يستضيف معدّ ومقدم البرنامج الزميل أحمد المفلح القحطاني المهندس محمد بابحر الرئيس التنفيذي لشركة إسناد العقارية من جدة.

ويستضيف البرنامج رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة الرياض المهندس خالد العثمان للحديث حول قرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات الأجنبية الهندسية والترخيص لها بملكية ١٠٠% في المملكة.

وكان الصندوق العقاري قد نفى اليوم صحة ما تمّ التطرق إليه أخيراً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حول علاقة "برنامج التمويل المدعوم" مع الشركات التمويلية والبنوك، التي زعمت أن مبالغ الدعم تذهب للبنوك أو الشركات التمويلية "دفعة واحدة".

08 أغسطس 2017 - 16 ذو القعدة 1438
06:29 PM

الليلة.. متحدث الصندوق العقاري يرد على تساؤلات المواطنين المتضررين

على القناة الاقتصادية في برنامج عقارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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15,305

يحل المتحدث الرسمي للصندوق العقاري الليلة في مداخلة هاتفية مع برنامج عقارات لتبيان حقيقة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل المختلفة والرد على تساؤلات المواطنين المتضررين لماذا لا يستفيدون من الدعم مباشرة من دون الرجوع للبنوك.

يأتي ذلك بعد طرح برنامج عقارات لحلقة متضرري الصندوق العقاري الأسبوع الماضي والتي تفاعل معها المواطنون وتفاعلت معها وسائل التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية وحتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وستعرض حلقة برنامج "عقارات " عند الساعة التاسعة من مساء اليوم على القناة الاقتصادية السعودية تحت عنوان " المعهد العقاري السعودي والتقييم " وفيها يستضيف معدّ ومقدم البرنامج الزميل أحمد المفلح القحطاني المهندس محمد بابحر الرئيس التنفيذي لشركة إسناد العقارية من جدة.

ويستضيف البرنامج رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة الرياض المهندس خالد العثمان للحديث حول قرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات الأجنبية الهندسية والترخيص لها بملكية ١٠٠% في المملكة.

وكان الصندوق العقاري قد نفى اليوم صحة ما تمّ التطرق إليه أخيراً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حول علاقة "برنامج التمويل المدعوم" مع الشركات التمويلية والبنوك، التي زعمت أن مبالغ الدعم تذهب للبنوك أو الشركات التمويلية "دفعة واحدة".

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