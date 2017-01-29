المؤسسة التعليمية للطرق تقر عددًا من الدورات التدريبية للعام 2017

المجلس ناقش عددًا من الإجراءات المالية والإدارية

عقد مجلس إدارة المؤسسة التعليمية للطرق اجتماعًا في باريس برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، وقد ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وتم خلال الاجتماع اعتماد برنامج الدورات التدريبية للعام 2017 والتي ستكون في كل من ماليزيا وشيلي وإيطاليا والمكسيك والبرازيل والنرويج والإمارات العربية المتحدة وسويسرا وبوتان. كما قرر المجلس منح دراسة الماجستير في جامعة بولدر في أمريكا. وناقش المجلس عددًا من الإجراءات المالية والإدارية.

يُشار إلى أن المؤسسة التعليمية للطرق قد أنشئت في سبتمبر عام ٢٠٠٩. وسجلت وفق القانون السويسري في مدينة لوزان ويرأسها المهندس عبدالله المقبل وقد أنهت حتى الآن تدريب ما يزيد على ٦٠٠٠ مختص ومهندس في الإنفاق والمنشآت تحت الأرض مثل المترو والمطارات والأنفاق الجبلية وغيرها. كما قدمت منحًا دراسية في المجال نفسه.