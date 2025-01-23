"المؤنس" يستعرض البرامج التوعوية في "صحة الطائف"

​ناقش سبُل تعزيز الدور التوعوي الصحي لدى المجتمع

استعرض مدير الشؤون الصحية بالطائف "صالح بن سعد المؤنس"، اليوم، برامج التوعية الصحية المقدمة، بحضور مسؤولي التوعية الصحية بالصحة العامة والمستشفيات، واطلع على سير أعمال لجان التوعية وأنشطتها وبرامجها التوعوية للعام الماضي، وناقش سبُل تعزيز الدور التوعوي الصحي لدى المجتمع، ورسم خطة توعوية تحقق الوعي الكافي لدى أفراد المجتمع ضد الأمراض.

وشدد "المؤنس" على ضرورة تعزيز ذلك الدور من خلال برامج توعوية متقدمة وحديثة، ووفقًا لأنشطة وبرامج تواكب التقدم الصحي الملموس، وتحقق الوعي الكافي لدى المجتمع كافة، وتقديم المادة التوعوية التي من شأنها أن تكون خط الحماية الأول للمجتمع ضد الأمراض.

يشار إلى أن "صحة الطائف" في طور تعزيز عددٍ من المفاهيم الصحية لدى المجتمع من خلال استهداف شرائح المجتمع كافة حيال العديد من الأمراض وطرق الوقاية منها، إلى جانب توعية المرضى أنفسهم داخل المستشفيات، بما يعزز العلاقة بين الطبيب والمريض في رسم خطة علاجية هادفة.