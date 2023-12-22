الماجستير لـ"العمري" من أمريكا

حصل المبتعث هاني بن محمد العمري على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في تخصص التسويق من جامعة "ميزوري" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب "العمري" عن امتنانه لعائلته ولوالدته ولكل من دعمه في مسيرته الدراسية.

"سبق" تهنئ هاني العمري، وتتمنى له التوفيق في حياته العملية القادمة.