الماجستير لـ"العمري" من أمريكا
حصل المبتعث هاني بن محمد العمري على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في تخصص التسويق من جامعة "ميزوري" بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأعرب "العمري" عن امتنانه لعائلته ولوالدته ولكل من دعمه في مسيرته الدراسية.
"سبق" تهنئ هاني العمري، وتتمنى له التوفيق في حياته العملية القادمة.
الماجستير لـ"العمري" من أمريكا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2016-12-22
حصل المبتعث هاني بن محمد العمري على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في تخصص التسويق من جامعة "ميزوري" بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأعرب "العمري" عن امتنانه لعائلته ولوالدته ولكل من دعمه في مسيرته الدراسية.
"سبق" تهنئ هاني العمري، وتتمنى له التوفيق في حياته العملية القادمة.
22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
11:42 AM
الماجستير لـ"العمري" من أمريكا
حصل المبتعث هاني بن محمد العمري على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في تخصص التسويق من جامعة "ميزوري" بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأعرب "العمري" عن امتنانه لعائلته ولوالدته ولكل من دعمه في مسيرته الدراسية.
"سبق" تهنئ هاني العمري، وتتمنى له التوفيق في حياته العملية القادمة.