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"المالكي" ضمن أفضل 8 مشاركين بالعالم في الألعاب القتالية ببولندا

أحد الـ10 المصنفين تاريخياً وتراكمياً بوزن 60 كجم للكبار

تأهل قائد المنتخب السعودي ونادي الهلال للكاراتيه "عماد المالكي" لدورة الألعاب العالمية للفنون القتالية في بولندا، في إنجاز جديد للبطل السعودي الذي شرّف المملكة في عِدة محافل دولية، محققاً أكثر من 55 إنجازاً عالمياً، بالإضافة إلى الإنجازات الداخلية بالمملكة التي تجاوزت المائة ميدالية ذهبية.

ويشارك في البطولة التي ستقام في بولندا أفضل ثمانية لاعبين بالعالم فقط، الذي يُعد "المالكي" واحداً منهم؛ حيث تلقى الاتحاد العربي السعودي للكاراتيه خطاباً من الاتحاد الدولي للعبة بمشاركة قائد المنتخب في البطولة التي تُقام كل أربعة أعوام، ويشارك "المالكي" في وزن 60 كجم، وتُعد أول مشاركة للاعبٍ سعودي في مثل هذه البطولة.

وكان "المالكي" قد حقق في مايو الماضي، رقماً تاريخياً جديداً؛ حيث تصدر العالم لعام 2016 في لعبة الكاراتيه، وصنّف كأحد العشرة المصنفين تاريخياً وتراكميًا بوزن 60 كجم للكبار.


وأكد "المالكي" قائلاً: "سأشارك في دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية في بولندا وأنا في أعلى درجات الجاهزية الحمد لله، وتُعد المشاركة الأولى في مثل هذه الدورة المعروفة بأهميتها".

وعبّر البطل السعودي عن ثقته في نفسه وفي قدرته على المنافسة للحصول على الميدالية الذهبية في هذه الدورة المهمة، مشيراً إلى أنه سينافس للحصول على المركز الأول ونيل الميدالية الذهبية.
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"المالكي" ضمن أفضل 8 مشاركين بالعالم في الألعاب القتالية ببولندا
سبق

تأهل قائد المنتخب السعودي ونادي الهلال للكاراتيه "عماد المالكي" لدورة الألعاب العالمية للفنون القتالية في بولندا، في إنجاز جديد للبطل السعودي الذي شرّف المملكة في عِدة محافل دولية، محققاً أكثر من 55 إنجازاً عالمياً، بالإضافة إلى الإنجازات الداخلية بالمملكة التي تجاوزت المائة ميدالية ذهبية.

ويشارك في البطولة التي ستقام في بولندا أفضل ثمانية لاعبين بالعالم فقط، الذي يُعد "المالكي" واحداً منهم؛ حيث تلقى الاتحاد العربي السعودي للكاراتيه خطاباً من الاتحاد الدولي للعبة بمشاركة قائد المنتخب في البطولة التي تُقام كل أربعة أعوام، ويشارك "المالكي" في وزن 60 كجم، وتُعد أول مشاركة للاعبٍ سعودي في مثل هذه البطولة.

وكان "المالكي" قد حقق في مايو الماضي، رقماً تاريخياً جديداً؛ حيث تصدر العالم لعام 2016 في لعبة الكاراتيه، وصنّف كأحد العشرة المصنفين تاريخياً وتراكميًا بوزن 60 كجم للكبار.


وأكد "المالكي" قائلاً: "سأشارك في دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية في بولندا وأنا في أعلى درجات الجاهزية الحمد لله، وتُعد المشاركة الأولى في مثل هذه الدورة المعروفة بأهميتها".

وعبّر البطل السعودي عن ثقته في نفسه وفي قدرته على المنافسة للحصول على الميدالية الذهبية في هذه الدورة المهمة، مشيراً إلى أنه سينافس للحصول على المركز الأول ونيل الميدالية الذهبية.
 

05 يناير 2017 - 7 ربيع الآخر 1438
01:08 AM
أحد الـ10 المصنفين تاريخياً وتراكمياً بوزن 60 كجم للكبار

"المالكي" ضمن أفضل 8 مشاركين بالعالم في الألعاب القتالية ببولندا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهل قائد المنتخب السعودي ونادي الهلال للكاراتيه "عماد المالكي" لدورة الألعاب العالمية للفنون القتالية في بولندا، في إنجاز جديد للبطل السعودي الذي شرّف المملكة في عِدة محافل دولية، محققاً أكثر من 55 إنجازاً عالمياً، بالإضافة إلى الإنجازات الداخلية بالمملكة التي تجاوزت المائة ميدالية ذهبية.

ويشارك في البطولة التي ستقام في بولندا أفضل ثمانية لاعبين بالعالم فقط، الذي يُعد "المالكي" واحداً منهم؛ حيث تلقى الاتحاد العربي السعودي للكاراتيه خطاباً من الاتحاد الدولي للعبة بمشاركة قائد المنتخب في البطولة التي تُقام كل أربعة أعوام، ويشارك "المالكي" في وزن 60 كجم، وتُعد أول مشاركة للاعبٍ سعودي في مثل هذه البطولة.

وكان "المالكي" قد حقق في مايو الماضي، رقماً تاريخياً جديداً؛ حيث تصدر العالم لعام 2016 في لعبة الكاراتيه، وصنّف كأحد العشرة المصنفين تاريخياً وتراكميًا بوزن 60 كجم للكبار.


وأكد "المالكي" قائلاً: "سأشارك في دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية في بولندا وأنا في أعلى درجات الجاهزية الحمد لله، وتُعد المشاركة الأولى في مثل هذه الدورة المعروفة بأهميتها".

وعبّر البطل السعودي عن ثقته في نفسه وفي قدرته على المنافسة للحصول على الميدالية الذهبية في هذه الدورة المهمة، مشيراً إلى أنه سينافس للحصول على المركز الأول ونيل الميدالية الذهبية.
 

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