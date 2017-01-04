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أكدت انفراد "سبق".. وقالت: لم يصدر حتى الآن أي قرار بتنفيذ الاتفاقية

"المالية" تعلن: تطبيق ضريبة المشروبات الغازية والتبغ بعد 3 أشهر

"المالية" تعلن: تطبيق ضريبة المشروبات الغازية والتبغ بعد 3 أشهر

أكدت انفراد "سبق".. وقالت: لم يصدر حتى الآن أي قرار بتنفيذ الاتفاقية

أوضحت وزارة المالية أنها لم تبدأ في تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته.

 

وأفادت بأنه سيتم البدء بالتطبيق بعد المصادقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية وإصدار النظام الداخلي الذي يتضمن الأحكام المشتركة الواردة في هذه الاتفاقية وفقا لقراري المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الدورة 36  المنعقد في ديسمبر عام 2015م والدورة 37  المنعقد في ديسمبر عام 2016م.

 

وأكدت وزارة المالية بأنه لم يصدر حتى الآن أي قرار بتنفيذ هذه الاتفاقية بالمملكة ، وسيتم الإعلان عن تاريخ التطبيق في وقت لاحق بعد انتهاء إجراءات المصادقة النظامية، علمًا أن التاريخ المستهدف للتطبيق سيكون في شهر رجب هذا العام الموافق لشهر أبريل من العام 2017م وفق ما أعلن عنه سابقًا في وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي.

 

وكانت "سبق" قد انفردت قبل نحو ٣ أيام بالكشف عن موعد تطبيق الضريبة في تقرير نشر بعنوان: "مصادر "سبق": تطبيق الضريبة المنتقاة ورفع أسعار التبغ والمشروبات الغازية بعد 3 أشهر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المالية" تعلن: تطبيق ضريبة المشروبات الغازية والتبغ بعد 3 أشهر
سبق

أوضحت وزارة المالية أنها لم تبدأ في تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته.

 

وأفادت بأنه سيتم البدء بالتطبيق بعد المصادقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية وإصدار النظام الداخلي الذي يتضمن الأحكام المشتركة الواردة في هذه الاتفاقية وفقا لقراري المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الدورة 36  المنعقد في ديسمبر عام 2015م والدورة 37  المنعقد في ديسمبر عام 2016م.

 

وأكدت وزارة المالية بأنه لم يصدر حتى الآن أي قرار بتنفيذ هذه الاتفاقية بالمملكة ، وسيتم الإعلان عن تاريخ التطبيق في وقت لاحق بعد انتهاء إجراءات المصادقة النظامية، علمًا أن التاريخ المستهدف للتطبيق سيكون في شهر رجب هذا العام الموافق لشهر أبريل من العام 2017م وفق ما أعلن عنه سابقًا في وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي.

 

وكانت "سبق" قد انفردت قبل نحو ٣ أيام بالكشف عن موعد تطبيق الضريبة في تقرير نشر بعنوان: "مصادر "سبق": تطبيق الضريبة المنتقاة ورفع أسعار التبغ والمشروبات الغازية بعد 3 أشهر".

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
04:03 PM
أكدت انفراد "سبق".. وقالت: لم يصدر حتى الآن أي قرار بتنفيذ الاتفاقية

"المالية" تعلن: تطبيق ضريبة المشروبات الغازية والتبغ بعد 3 أشهر

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
41
49,961

أوضحت وزارة المالية أنها لم تبدأ في تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته.

 

وأفادت بأنه سيتم البدء بالتطبيق بعد المصادقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية وإصدار النظام الداخلي الذي يتضمن الأحكام المشتركة الواردة في هذه الاتفاقية وفقا لقراري المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الدورة 36  المنعقد في ديسمبر عام 2015م والدورة 37  المنعقد في ديسمبر عام 2016م.

 

وأكدت وزارة المالية بأنه لم يصدر حتى الآن أي قرار بتنفيذ هذه الاتفاقية بالمملكة ، وسيتم الإعلان عن تاريخ التطبيق في وقت لاحق بعد انتهاء إجراءات المصادقة النظامية، علمًا أن التاريخ المستهدف للتطبيق سيكون في شهر رجب هذا العام الموافق لشهر أبريل من العام 2017م وفق ما أعلن عنه سابقًا في وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي.

 

وكانت "سبق" قد انفردت قبل نحو ٣ أيام بالكشف عن موعد تطبيق الضريبة في تقرير نشر بعنوان: "مصادر "سبق": تطبيق الضريبة المنتقاة ورفع أسعار التبغ والمشروبات الغازية بعد 3 أشهر".

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