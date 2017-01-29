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26 مليار دولار

هو حجم المبيعات التي سجلتها شركة "ألفابت" المالكة لمحرك البحث Google ، وذلك في الربع الرابع فقط من عام 2016 مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 22 % مقارنة بعام 2015.
 
وبحسب شبكة ABC News ، فقد ذكرت الشركة في بيان أن هذا النمو يأتي من خلال البحث عبر الهواتف الذكية وموقع يوتيوب. وقالت المديرة المالية لشركة "ألفابت" روث بورات إنها ترى زخمًا كبيرًا في المجالات الاستثمارية الجديدة لجوجل، إضافة إلى التقدم القوي المستمر في مجال الرهانات الأخرى.
 
    ولأن للحياة وجهين، فقد خسرت الشركة - في المقابل - ما يقارب 1.1 مليار دولار في "مشاريعها الجانبية"، وذلك في الربع الرابع نفسه من عام 2016، وفقًا للتقارير الأخيرة. وتتضمن تلك المشاريع الجانبية مشاريع مستقبلية طموحة، كالسيارات ذاتية القيادة وأبحاث العلوم والوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. 
 

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26 مليار دولار
سبق

هو حجم المبيعات التي سجلتها شركة "ألفابت" المالكة لمحرك البحث Google ، وذلك في الربع الرابع فقط من عام 2016 مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 22 % مقارنة بعام 2015.
 
وبحسب شبكة ABC News ، فقد ذكرت الشركة في بيان أن هذا النمو يأتي من خلال البحث عبر الهواتف الذكية وموقع يوتيوب. وقالت المديرة المالية لشركة "ألفابت" روث بورات إنها ترى زخمًا كبيرًا في المجالات الاستثمارية الجديدة لجوجل، إضافة إلى التقدم القوي المستمر في مجال الرهانات الأخرى.
 
    ولأن للحياة وجهين، فقد خسرت الشركة - في المقابل - ما يقارب 1.1 مليار دولار في "مشاريعها الجانبية"، وذلك في الربع الرابع نفسه من عام 2016، وفقًا للتقارير الأخيرة. وتتضمن تلك المشاريع الجانبية مشاريع مستقبلية طموحة، كالسيارات ذاتية القيادة وأبحاث العلوم والوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. 
 

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
10:30 PM

26 مليار دولار

A A A
مروان المريسي - الرياض
0
1,509

هو حجم المبيعات التي سجلتها شركة "ألفابت" المالكة لمحرك البحث Google ، وذلك في الربع الرابع فقط من عام 2016 مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 22 % مقارنة بعام 2015.
 
وبحسب شبكة ABC News ، فقد ذكرت الشركة في بيان أن هذا النمو يأتي من خلال البحث عبر الهواتف الذكية وموقع يوتيوب. وقالت المديرة المالية لشركة "ألفابت" روث بورات إنها ترى زخمًا كبيرًا في المجالات الاستثمارية الجديدة لجوجل، إضافة إلى التقدم القوي المستمر في مجال الرهانات الأخرى.
 
    ولأن للحياة وجهين، فقد خسرت الشركة - في المقابل - ما يقارب 1.1 مليار دولار في "مشاريعها الجانبية"، وذلك في الربع الرابع نفسه من عام 2016، وفقًا للتقارير الأخيرة. وتتضمن تلك المشاريع الجانبية مشاريع مستقبلية طموحة، كالسيارات ذاتية القيادة وأبحاث العلوم والوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. 
 

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26 مليار دولار

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