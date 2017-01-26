"المتحدث الأمني": منح مستفيدي مركز المناصحة إجازة منتصف العام الدراسي

قال: ابتداءً من اليوم الخميس.. بفرعي المركز في الرياض وجدة

صرّح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- فقد تم منح المستفيدين من فرعي مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بالرياض وجدة إجازة بمناسبة منتصف العام الدراسي لعام 1438هـ وذلك ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 28/ 4/ 1438هـ، حتى يوم السبت الموافق 7/ 5/ 1438هـ. والله ولي التوفيق.