"المتوسطة 165 للبنات" تنفذ برنامج "كسوة الشتاء" في الرياض

ضمن الشراكة المجتمعية التي تنفذها المدارس الحكومية

قامت المتوسطة ١٦٥ للبنات بالرياض بتنفيذ برنامج "كسوة الشتاء" الذي يستهدف فئة غالية من مجتمعنا بقيادة قائدة المدرسة، حنان الدواري، وتحت إشراف رائدة النشاط نجلاء التركي، وكذلك عدد من منسوبي المدرسة والطالبات وأولياء أمورهن.

يأتي ذلك ضمن برامج الشراكة المجتمعية التي تنفذها المدارس الحكومية في مدينة الرياض.

من جهتها؛ أكدت قائدة المدرسة على أهمية الدور الاجتماعي المناط بالمدارس من خلال تنفيذ مثل هذه البرامج لنشر ثقافة التعاون والمسؤولية الاجتماعية.

كما أوضحت نجلاء التركي أن تنفيذ مثل هذه البرامج يأتي من خلال الترابط بين أبناء المجتمع والتأكيد على المسؤولية الاجتماعية المناطة بالمدرسة، مبينة أن الكسوة عبارة عن البطانيات والملابس الشتوية.

تجدر الإشارة إلى أن توزيع كسوة شملت جمعية البر الخيرية بغرب الرياض، وعدد من عمال النظافة وعمال المزارع وبعض الأسر المحتاجة.