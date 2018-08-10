"المحمد" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ صادق بن يوسف المحمد عن عمر يناهز الـ 84 عاماً، وسيصلى عليه عصر اليوم الخميس في جامع الراجحي، ويدفن في مقابر حي النسيم.

والفقيد "المحمد" هو من أعيان ووجهاء مدينتي طريف وعرعر، ومن أقدم موظفي خطوط "التبلاين"، واستقر أخيراً في العاصمة الرياض.