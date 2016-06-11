"المخدرات" تكرِّم ممثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالطائف

نظير جهده المتميز في تنفيذ دورة "فن التعامل مع الجمهور"

كرَّم مدير إدارة مكافحة المخدرات بالطائف، العقيد محمد بن عبد الله القرني، ممثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالطائف، عادل بن تركي الثبيتي، نظير ما بذله من جهد متميز في تنفيذ دورة "فن التعامل مع الجمهور" لمنسوبي إدارة مكافحة المخدرات بالطائف.

ويأتي هذا التكريم ضمن برنامج "كيف نكون قدوة؟"، الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز.

وفي هذا الإطار ثمن الثبيتي جهود إدارة مكافحة المخدرات بالطائف في تنفيذ العديد من المعارض والدورات التوعوية، التي من شأنها العمل على محاربة آفة المخدرات وترويجها.