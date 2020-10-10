المخلوع يسلّم معسكر ضبوة للحوثيين بعد صراع الـ48 ساعة

المليشيات استدعت قوات التدخل السريع وحاصرت اللواء

كشفت مصادر يمنية، عن سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية أمس الاثنين، على معسكر ضبوة التابع لقوات الحرس الجمهوري جنوبي العاصمة صنعاء، بعد يومين من الصراع غير المعلن عليه بين المليشيات والمخلوع.

وبيّنت المصادر أن مليشيات الحوثي استصدرت قراراً لم تُعلِن عنه بتعيين أحد الضباط الموالين للمليشيا قائداً للواء بدلاً من القائد الحالي الموالي للمخلوع صالح، وحين أبلغ شقيق عبدالملك الحوثي "أبو يونس" قائد اللواء بمغادرة مقر القيادة؛ رفض القائد الموالي للمخلوع التسليمَ ومعه كل أفراد اللواء.

وأضافت المصادر أن المليشيات استدعت قوات التدخل السريع التي نشرتها في العاصمة الشهر الماضي، وحاصرت اللواء ومقر الأمانة العامة لحزب المخلوع والمربع الذي يتواجد فيه المخلوع وعائلته، حتى مساء الاثنين؛ حيث استسلم المخلوع ووجّه قائد اللواء بالتسليم للحوثيين.

وأشارت المصادر إلى أنه لم يبقَ للمخلوع صالح سوى معسكر القوات الخاصة في الضفة الغربية المطلة على العاصمة، ومعسكر "ريمة حميد" الذي يتواجد أيضاً في نطاق منطقة سنحان مسقط رأس المخلوع، إلى جانب معسكر ضبوة الذي سيطرت عليه المليشيات اليوم.

ويقع معسكر ضبوة جنوبي صنعاء ضِمن النطاق الجغرافي لمديرية سنحان وبني بهلول، وهو المربع الذي كان يضم القيادة المركزية للحرس الجمهوري، و3 ألوية عسكرية، ومسقط رأس المخلوع، وأركان نظامه العسكري.

وحالياً تبقّى للمخلوع في هذا المربع معسكر "ريمة حميد" الذي يُعَد آخر معاقل المخلوع العسكرية التابعة للحرس الجمهوري، إضافة إلى معسكر القوات الخاصة الذي يقوده نجل شقيق المخلوع وقائد حمايته العقيد طارق صالح.