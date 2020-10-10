المخواة.. مركبة مسرعة تقتحم نقطة مُنهيةً حياة رجل أمن وتصيب زميله ومقيماً

شرطة الباحة: اتضح أن قائدها كان بحالة غير طبيعية والمصابان نُقلا للمستشفى

توفي رجل أمن وأصيب آخر، بالإضافة لمقيم من جنسية عربية؛ بعد أن اقتحمت مركبة مسرعة نقطة أمنية في الأحسبة التابعة لمحافظة المخواة.

وكشف الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد، عن وفاة رجل أمن دهساً، فيما أصيب زميله الآخر وأحد الوافدين من جنسية عربية بإصابات متفرقة في الساعات الأولى من فجر هذا اليوم الأحد 18/ 1/ 1439هـ، بمحافظة المخواة.

وأوضح: "بينما كان رجال الأمن يقومون بمهامهم الأمنية من خلال إحدى النقاط الأمنية المتحركة على طريق الأحسبة، باتجاه محافظة المخواة تعرضوا لاقتحام مركبة لهم كانت تسير بسرعة عالية بقيادة أحد المواطنين في العقد الثالث من العمر؛ نتيجة فقد السيطرة على المركبة.

وتابع: "نتج عن ذلك وفاة أحد رجال الأمن دهساً، بينما تعرّض زميله الآخر وأحد الوافدين من جنسية عربية لإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين للمستشفى؛ بينما أودع جثمان رجل الأمن الثلاجة".

وأردف: "ومن خلال معرفة ملابسات الحادث اتضح أن المواطن الذي كان يقود المركبة كان بحالة غير طبيعية، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وأُشعرت الجهات المختصة".