النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المخواة.. مركبة مسرعة تقتحم نقطة مُنهيةً حياة رجل أمن وتصيب زميله ومقيماً

شرطة الباحة: اتضح أن قائدها كان بحالة غير طبيعية والمصابان نُقلا للمستشفى

توفي رجل أمن وأصيب آخر، بالإضافة لمقيم من جنسية عربية؛ بعد أن اقتحمت مركبة مسرعة نقطة أمنية في الأحسبة التابعة لمحافظة المخواة.

وكشف الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد، عن وفاة رجل أمن دهساً، فيما أصيب زميله الآخر وأحد الوافدين من جنسية عربية بإصابات متفرقة في الساعات الأولى من فجر هذا اليوم الأحد 18/ 1/ 1439هـ، بمحافظة المخواة.

وأوضح: "بينما كان رجال الأمن يقومون بمهامهم الأمنية من خلال إحدى النقاط الأمنية المتحركة على طريق الأحسبة، باتجاه محافظة المخواة تعرضوا لاقتحام مركبة لهم كانت تسير بسرعة عالية بقيادة أحد المواطنين في العقد الثالث من العمر؛ نتيجة فقد السيطرة على المركبة.

وتابع: "نتج عن ذلك وفاة أحد رجال الأمن دهساً، بينما تعرّض زميله الآخر وأحد الوافدين من جنسية عربية لإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين للمستشفى؛ بينما أودع جثمان رجل الأمن الثلاجة".

وأردف: "ومن خلال معرفة ملابسات الحادث اتضح أن المواطن الذي كان يقود المركبة كان بحالة غير طبيعية، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وأُشعرت الجهات المختصة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المخواة.. مركبة مسرعة تقتحم نقطة مُنهيةً حياة رجل أمن وتصيب زميله ومقيماً
سبق

توفي رجل أمن وأصيب آخر، بالإضافة لمقيم من جنسية عربية؛ بعد أن اقتحمت مركبة مسرعة نقطة أمنية في الأحسبة التابعة لمحافظة المخواة.

وكشف الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد، عن وفاة رجل أمن دهساً، فيما أصيب زميله الآخر وأحد الوافدين من جنسية عربية بإصابات متفرقة في الساعات الأولى من فجر هذا اليوم الأحد 18/ 1/ 1439هـ، بمحافظة المخواة.

وأوضح: "بينما كان رجال الأمن يقومون بمهامهم الأمنية من خلال إحدى النقاط الأمنية المتحركة على طريق الأحسبة، باتجاه محافظة المخواة تعرضوا لاقتحام مركبة لهم كانت تسير بسرعة عالية بقيادة أحد المواطنين في العقد الثالث من العمر؛ نتيجة فقد السيطرة على المركبة.

وتابع: "نتج عن ذلك وفاة أحد رجال الأمن دهساً، بينما تعرّض زميله الآخر وأحد الوافدين من جنسية عربية لإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين للمستشفى؛ بينما أودع جثمان رجل الأمن الثلاجة".

وأردف: "ومن خلال معرفة ملابسات الحادث اتضح أن المواطن الذي كان يقود المركبة كان بحالة غير طبيعية، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وأُشعرت الجهات المختصة".

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
11:49 AM

المخواة.. مركبة مسرعة تقتحم نقطة مُنهيةً حياة رجل أمن وتصيب زميله ومقيماً

شرطة الباحة: اتضح أن قائدها كان بحالة غير طبيعية والمصابان نُقلا للمستشفى

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
34
42,802

توفي رجل أمن وأصيب آخر، بالإضافة لمقيم من جنسية عربية؛ بعد أن اقتحمت مركبة مسرعة نقطة أمنية في الأحسبة التابعة لمحافظة المخواة.

وكشف الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد، عن وفاة رجل أمن دهساً، فيما أصيب زميله الآخر وأحد الوافدين من جنسية عربية بإصابات متفرقة في الساعات الأولى من فجر هذا اليوم الأحد 18/ 1/ 1439هـ، بمحافظة المخواة.

وأوضح: "بينما كان رجال الأمن يقومون بمهامهم الأمنية من خلال إحدى النقاط الأمنية المتحركة على طريق الأحسبة، باتجاه محافظة المخواة تعرضوا لاقتحام مركبة لهم كانت تسير بسرعة عالية بقيادة أحد المواطنين في العقد الثالث من العمر؛ نتيجة فقد السيطرة على المركبة.

وتابع: "نتج عن ذلك وفاة أحد رجال الأمن دهساً، بينما تعرّض زميله الآخر وأحد الوافدين من جنسية عربية لإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين للمستشفى؛ بينما أودع جثمان رجل الأمن الثلاجة".

وأردف: "ومن خلال معرفة ملابسات الحادث اتضح أن المواطن الذي كان يقود المركبة كان بحالة غير طبيعية، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وأُشعرت الجهات المختصة".

شارك برأيك
12
102

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

17.7 مليار ..

17.7 مليار ..

30 سبتمبر
17,555
1.3 مليار ..

1.3 مليار ..

15 سبتمبر
20,848
41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
40,172
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
31,565

كاريكاتير

ماذا سنفعل بالسائقين بعد قيادة المرأة؟

المقالات

"باحتنا أجمل"!

"باحتنا أجمل"!

جمعان الكرت
هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

عبدالرحمن المرشد
الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

نايف معلا
العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

عبدالرحمن القحطاني
أنت موظف حكومي.. يا حظك!

أنت موظف حكومي.. يا حظك!

جمعان الكرت
"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

صالح السعيد
رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

خالد الشبانة
الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

خالد الحقباني
حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
عندك "سناب"..؟!!

عندك "سناب"..؟!!

هلال الهلالي
مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"
الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة