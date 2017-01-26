"المدلج": جناح "الشؤون الإسلامية" بـ"الجنادرية 31" يبين رسالة الوزارة في مجالات العمل الإسلامي

يحتوي صوراً ومجسمات ونماذج خاصة بمشروعات الوزارة وبعض المجسمات والصور

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استعداداتها للمشاركة في فعاليات الدورة الحادية والثلاثين للمهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ويفتتح يوم الأربعاء المقبل.



وأبان المدير العام لمكتب الوزير المساعد للبرامج والمناسبات المشرف على العلاقات العامة والإعلام بالوزارة "عبدالله بن مدلج المدلج" -في تصريح له-؛ أن جناح الوزارة في مقر قرية الجنادرية أصبح جاهزاً من جميع جوانبه وأقسامه؛ حيث زوّد كل قسم بالمعروضات التي تبين للزائر والزائرة رسالة الوزارة في جميع مجالات العمل الإسلامي، وتعكس -في ذات الوقت- رسالة الوزارة في خدمة القرآن الكريم، وبيوت الله، والدعوة والإرشاد.



ويحتوي جناح الوزارة في المهرجان الكثير من الأركان والأقسام، منها ركن الصور والمجسمات، وركن يتضمن عرضاً لعدد من النماذج الخاصة بمشروعات المساجد والجوامع والمراكز الإسلامية داخل المملكة وخارجها، وعرض بعض المجسمات والصور لمشروعات الوزارة المتعددة التي تم تنفيذها، كما يتضمن الجناح ركناً خاصاً بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف؛ حيث يتم فيه عرض مختلف الأحجام من نسخ القرآن الكريم التي تمت طباعتها في المجمع، وترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف لغات المسلمين، مع عرض صور تعبر عن مراحل طباعة المصحف الشريف التي توضح الجهود المبذولة لإخراج المصحف الشريف بأحسن صورة.



كما يضم الجناح في جنباته أركاناً خاصة بالمسابقات القرآنية "مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، والمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره- للبنين والبنات"، وركناً خاصاً ببرنامجي ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، والعمرة والزيارة، وركناً خاصاً بالمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، والمؤسسات الخيرية للعناية بالمساجد وإعمارها.