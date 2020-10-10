النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المدن الاقتصادية" تبدأ تجديد تراخيص الاستثمار خلال يوم واحد

دون أي متطلبات.. بهدف ضمان توفير وقت وجهد المستثمرين

أعلنت هيئة المدن الاقتصادية عن تحديث خدمة تجديد التراخيص؛ لتتيح للمستثمرين في المدن الاقتصادية تجديد تراخيص الاستثمار الخاصة بهم خلال يوم عمل واحد، دون أي متطلبات للتجديد؛ وذلك لضمان توفير وقت وجهد المستثمرين.

يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل ممارسة الأعمال والارتقاء بالخدمات الحكومية وتطوير الحكومة الإلكترونية.

وتقوم إدارة الترخيص والتسجيل في الهيئة بالتحقق من سلامة واكتمال الملف إلكترونياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال قناة "تكامل"، التي تعدّ واحدة من الأعمدة الرئيسة لمشاريع البنية التحتية الوطنية، بإشراف وادارة برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر".

وتسعى الهيئة من خلال "تكامل" إلى تفعيل عملية الارتباط وتبادل البيانات الحكومية المشتركة مع مختلف الجهات المرتبطة بالقناة، دون تكليف المستثمر أي أعباء إدارية تُذكر .

وقالت مديرة إدارة الترخيص والتسجيل بهيئة المدن الاقتصادية ريم طلال حمدان: عملية تحديث خدمة تجديد تراخيص الاستثمار تأتي في إطار سعي الهيئة لتسهيل ممارسة الأعمال في المدن الاقتصادية.

وأضافت: هذه الخطوة تصبّ في إطار تطوير خدمات الهيئة، ورفع مستوى الكفاءة، وتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة؛ لتواكب تطلعات المستثمرين، وترفع من تنافسية المدن الاقتصادية.

بدوره، قال نائب الأمين العام للعمليات في الهيئة وسيم بن إبراهيم خاشقجي: تعدّ المدن الاقتصادية أحد الأمثلة الحية لتجسيد رؤية المملكة 2030، بإسهامها في التنمية الاقتصادية بالمملكة عبر توفير بيئة استثمارية محفزة، نواتها الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأكد ضرورة تطبيق أفضل الممارسات والتقنيات في مجال تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة وفق نظام النافذة الواحدة، وإصدار اللوائح والسياسات المنظمة للمدن الاقتصادية، مما يسهم في جذب استثمارات ذات قيمة مضافة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"المدن الاقتصادية" تبدأ تجديد تراخيص الاستثمار خلال يوم واحد
سبق

أعلنت هيئة المدن الاقتصادية عن تحديث خدمة تجديد التراخيص؛ لتتيح للمستثمرين في المدن الاقتصادية تجديد تراخيص الاستثمار الخاصة بهم خلال يوم عمل واحد، دون أي متطلبات للتجديد؛ وذلك لضمان توفير وقت وجهد المستثمرين.

يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل ممارسة الأعمال والارتقاء بالخدمات الحكومية وتطوير الحكومة الإلكترونية.

وتقوم إدارة الترخيص والتسجيل في الهيئة بالتحقق من سلامة واكتمال الملف إلكترونياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال قناة "تكامل"، التي تعدّ واحدة من الأعمدة الرئيسة لمشاريع البنية التحتية الوطنية، بإشراف وادارة برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر".

وتسعى الهيئة من خلال "تكامل" إلى تفعيل عملية الارتباط وتبادل البيانات الحكومية المشتركة مع مختلف الجهات المرتبطة بالقناة، دون تكليف المستثمر أي أعباء إدارية تُذكر .

وقالت مديرة إدارة الترخيص والتسجيل بهيئة المدن الاقتصادية ريم طلال حمدان: عملية تحديث خدمة تجديد تراخيص الاستثمار تأتي في إطار سعي الهيئة لتسهيل ممارسة الأعمال في المدن الاقتصادية.

وأضافت: هذه الخطوة تصبّ في إطار تطوير خدمات الهيئة، ورفع مستوى الكفاءة، وتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة؛ لتواكب تطلعات المستثمرين، وترفع من تنافسية المدن الاقتصادية.

بدوره، قال نائب الأمين العام للعمليات في الهيئة وسيم بن إبراهيم خاشقجي: تعدّ المدن الاقتصادية أحد الأمثلة الحية لتجسيد رؤية المملكة 2030، بإسهامها في التنمية الاقتصادية بالمملكة عبر توفير بيئة استثمارية محفزة، نواتها الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأكد ضرورة تطبيق أفضل الممارسات والتقنيات في مجال تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة وفق نظام النافذة الواحدة، وإصدار اللوائح والسياسات المنظمة للمدن الاقتصادية، مما يسهم في جذب استثمارات ذات قيمة مضافة.

10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439
12:53 PM

"المدن الاقتصادية" تبدأ تجديد تراخيص الاستثمار خلال يوم واحد

دون أي متطلبات.. بهدف ضمان توفير وقت وجهد المستثمرين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
1,624

أعلنت هيئة المدن الاقتصادية عن تحديث خدمة تجديد التراخيص؛ لتتيح للمستثمرين في المدن الاقتصادية تجديد تراخيص الاستثمار الخاصة بهم خلال يوم عمل واحد، دون أي متطلبات للتجديد؛ وذلك لضمان توفير وقت وجهد المستثمرين.

يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل ممارسة الأعمال والارتقاء بالخدمات الحكومية وتطوير الحكومة الإلكترونية.

وتقوم إدارة الترخيص والتسجيل في الهيئة بالتحقق من سلامة واكتمال الملف إلكترونياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال قناة "تكامل"، التي تعدّ واحدة من الأعمدة الرئيسة لمشاريع البنية التحتية الوطنية، بإشراف وادارة برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر".

وتسعى الهيئة من خلال "تكامل" إلى تفعيل عملية الارتباط وتبادل البيانات الحكومية المشتركة مع مختلف الجهات المرتبطة بالقناة، دون تكليف المستثمر أي أعباء إدارية تُذكر .

وقالت مديرة إدارة الترخيص والتسجيل بهيئة المدن الاقتصادية ريم طلال حمدان: عملية تحديث خدمة تجديد تراخيص الاستثمار تأتي في إطار سعي الهيئة لتسهيل ممارسة الأعمال في المدن الاقتصادية.

وأضافت: هذه الخطوة تصبّ في إطار تطوير خدمات الهيئة، ورفع مستوى الكفاءة، وتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة؛ لتواكب تطلعات المستثمرين، وترفع من تنافسية المدن الاقتصادية.

بدوره، قال نائب الأمين العام للعمليات في الهيئة وسيم بن إبراهيم خاشقجي: تعدّ المدن الاقتصادية أحد الأمثلة الحية لتجسيد رؤية المملكة 2030، بإسهامها في التنمية الاقتصادية بالمملكة عبر توفير بيئة استثمارية محفزة، نواتها الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأكد ضرورة تطبيق أفضل الممارسات والتقنيات في مجال تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة وفق نظام النافذة الواحدة، وإصدار اللوائح والسياسات المنظمة للمدن الاقتصادية، مما يسهم في جذب استثمارات ذات قيمة مضافة.

شارك برأيك
12
102

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

17.7 مليار ..

17.7 مليار ..

30 سبتمبر
17,607
1.3 مليار ..

1.3 مليار ..

15 سبتمبر
20,877
41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
40,276
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
31,629

كاريكاتير

ماذا سنفعل بالسائقين بعد قيادة المرأة؟

المقالات

"باحتنا أجمل"!

"باحتنا أجمل"!

جمعان الكرت
هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

عبدالرحمن المرشد
الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

نايف معلا
العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

عبدالرحمن القحطاني
أنت موظف حكومي.. يا حظك!

أنت موظف حكومي.. يا حظك!

جمعان الكرت
"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

صالح السعيد
رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

خالد الشبانة
الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

خالد الحقباني
حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
عندك "سناب"..؟!!

عندك "سناب"..؟!!

هلال الهلالي
مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"
الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة