"المدن الاقتصادية" تبدأ تجديد تراخيص الاستثمار خلال يوم واحد

دون أي متطلبات.. بهدف ضمان توفير وقت وجهد المستثمرين

أعلنت هيئة المدن الاقتصادية عن تحديث خدمة تجديد التراخيص؛ لتتيح للمستثمرين في المدن الاقتصادية تجديد تراخيص الاستثمار الخاصة بهم خلال يوم عمل واحد، دون أي متطلبات للتجديد؛ وذلك لضمان توفير وقت وجهد المستثمرين.

يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل ممارسة الأعمال والارتقاء بالخدمات الحكومية وتطوير الحكومة الإلكترونية.

وتقوم إدارة الترخيص والتسجيل في الهيئة بالتحقق من سلامة واكتمال الملف إلكترونياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال قناة "تكامل"، التي تعدّ واحدة من الأعمدة الرئيسة لمشاريع البنية التحتية الوطنية، بإشراف وادارة برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر".

وتسعى الهيئة من خلال "تكامل" إلى تفعيل عملية الارتباط وتبادل البيانات الحكومية المشتركة مع مختلف الجهات المرتبطة بالقناة، دون تكليف المستثمر أي أعباء إدارية تُذكر .

وقالت مديرة إدارة الترخيص والتسجيل بهيئة المدن الاقتصادية ريم طلال حمدان: عملية تحديث خدمة تجديد تراخيص الاستثمار تأتي في إطار سعي الهيئة لتسهيل ممارسة الأعمال في المدن الاقتصادية.

وأضافت: هذه الخطوة تصبّ في إطار تطوير خدمات الهيئة، ورفع مستوى الكفاءة، وتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة؛ لتواكب تطلعات المستثمرين، وترفع من تنافسية المدن الاقتصادية.

بدوره، قال نائب الأمين العام للعمليات في الهيئة وسيم بن إبراهيم خاشقجي: تعدّ المدن الاقتصادية أحد الأمثلة الحية لتجسيد رؤية المملكة 2030، بإسهامها في التنمية الاقتصادية بالمملكة عبر توفير بيئة استثمارية محفزة، نواتها الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأكد ضرورة تطبيق أفضل الممارسات والتقنيات في مجال تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة وفق نظام النافذة الواحدة، وإصدار اللوائح والسياسات المنظمة للمدن الاقتصادية، مما يسهم في جذب استثمارات ذات قيمة مضافة.