النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المديرس": الطلاب هم المحور الرئيسي لرؤية 2030 لجعل التعليم بمتعة وفائدة

قال: الاهتمام بمادة التربية البدنية بالمدارس ضروري لخدمة مستقبل المملكة

 أكد مدير التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس، أن المحور الرئيسي الذي بُنِيت عليه رؤية 2030 هم أبناؤنا وبناتنا الطلبة في التعليم العام والعالي؛ الأمر الذي يُحتّم علينا جميعاً الاهتمام بمدخلاتنا؛ لضمان جودة مخرجات مصانعنا التعليمية في الفصول الدراسية ممثلة في الطلاب والطالبات وأن نجعل من التعليم متعة وبهجة وفائدة.

 

وأضاف في كلمته خلال حفل "لقاء التطبيقات النوعية لمشاريع وبرامج قسم التربية البدنية بتعليم الشرقية" يوم الخميس الماضي، أن مادة التربية البدنية والرياضة من المواد المهمة في المدرسة؛ فهي عنصر حيوي للطلاب يطبق فيها الجودة، إضافة إلى أن المعلم يستخرج من هذه المواد نوابع طلابية يخدمون البلد في هذا المجال، وهذا ما شاهده الجميع سواء على مستوى مدربين وطنيين ولاعبي نوادٍ ومنتخب.

 

من جانب آخر قال رئيس قسم التربية البدنية بإدارة تعليم المنطقة الشرقية ماجد الظاهري: إنه لا يخفى على الجميع ما تقوم به حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- من دعم لقطاع الشباب والرياضة، إدراكاً منها لأهمية الرياضة كركيزة من ركائز بناء الشخصية من ناحية بدنية وفكرية ووجدانية، تجعل من طلابنا أدوات لبناء الوطن وخدمته، ولتحقيق تطلعات القيادة والوصول إلى تحقيق رؤية 2030 التي أولت برامج الشباب عناية فائقة؛ إيماناً بالدور والمسؤولية الملقاة عليهم.

 

وأضاف "الظاهري" أن الأساليب الإشرافية والمشروعات التي نُفّذت كانت تهدف إلى تحويل حصة التربية البدنية من طابعها التقليدي إلى نمط متجدد يخدم الهدف، ويلبي الاحتياج، ويسهم في تطوير عمليات التعليم والتعلم داخل الصف؛ حيث كانت الفكرة التي تبناها المدير العام لعمل برنامج المشي للقيادات، العام المنصرم، نواةً لمشروع شامل يعزز الصحة، ويرسخ مفاهيم قيمية في الانضباط والنظام؛ فتم -بعون الله- انطلاق مشروع "وثبة" الذي انبثقت منه العديد من البرامج؛ كبرنامج الوزن المثالي للإدارات والمكاتب والمدارس، وبرنامج الاصطفاف الصباحي المبتكر، الذي يخضع فيه المنفذ لمعايير متعددة، تقوم بفحصها لجان التحكيم للبرنامج، ومنها أيضاً برنامج المشي صحة وسعادة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"المديرس": الطلاب هم المحور الرئيسي لرؤية 2030 لجعل التعليم بمتعة وفائدة
سبق

 أكد مدير التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس، أن المحور الرئيسي الذي بُنِيت عليه رؤية 2030 هم أبناؤنا وبناتنا الطلبة في التعليم العام والعالي؛ الأمر الذي يُحتّم علينا جميعاً الاهتمام بمدخلاتنا؛ لضمان جودة مخرجات مصانعنا التعليمية في الفصول الدراسية ممثلة في الطلاب والطالبات وأن نجعل من التعليم متعة وبهجة وفائدة.

 

وأضاف في كلمته خلال حفل "لقاء التطبيقات النوعية لمشاريع وبرامج قسم التربية البدنية بتعليم الشرقية" يوم الخميس الماضي، أن مادة التربية البدنية والرياضة من المواد المهمة في المدرسة؛ فهي عنصر حيوي للطلاب يطبق فيها الجودة، إضافة إلى أن المعلم يستخرج من هذه المواد نوابع طلابية يخدمون البلد في هذا المجال، وهذا ما شاهده الجميع سواء على مستوى مدربين وطنيين ولاعبي نوادٍ ومنتخب.

 

من جانب آخر قال رئيس قسم التربية البدنية بإدارة تعليم المنطقة الشرقية ماجد الظاهري: إنه لا يخفى على الجميع ما تقوم به حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- من دعم لقطاع الشباب والرياضة، إدراكاً منها لأهمية الرياضة كركيزة من ركائز بناء الشخصية من ناحية بدنية وفكرية ووجدانية، تجعل من طلابنا أدوات لبناء الوطن وخدمته، ولتحقيق تطلعات القيادة والوصول إلى تحقيق رؤية 2030 التي أولت برامج الشباب عناية فائقة؛ إيماناً بالدور والمسؤولية الملقاة عليهم.

 

وأضاف "الظاهري" أن الأساليب الإشرافية والمشروعات التي نُفّذت كانت تهدف إلى تحويل حصة التربية البدنية من طابعها التقليدي إلى نمط متجدد يخدم الهدف، ويلبي الاحتياج، ويسهم في تطوير عمليات التعليم والتعلم داخل الصف؛ حيث كانت الفكرة التي تبناها المدير العام لعمل برنامج المشي للقيادات، العام المنصرم، نواةً لمشروع شامل يعزز الصحة، ويرسخ مفاهيم قيمية في الانضباط والنظام؛ فتم -بعون الله- انطلاق مشروع "وثبة" الذي انبثقت منه العديد من البرامج؛ كبرنامج الوزن المثالي للإدارات والمكاتب والمدارس، وبرنامج الاصطفاف الصباحي المبتكر، الذي يخضع فيه المنفذ لمعايير متعددة، تقوم بفحصها لجان التحكيم للبرنامج، ومنها أيضاً برنامج المشي صحة وسعادة.

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
10:59 AM
قال: الاهتمام بمادة التربية البدنية بالمدارس ضروري لخدمة مستقبل المملكة

"المديرس": الطلاب هم المحور الرئيسي لرؤية 2030 لجعل التعليم بمتعة وفائدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
1
265

 أكد مدير التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس، أن المحور الرئيسي الذي بُنِيت عليه رؤية 2030 هم أبناؤنا وبناتنا الطلبة في التعليم العام والعالي؛ الأمر الذي يُحتّم علينا جميعاً الاهتمام بمدخلاتنا؛ لضمان جودة مخرجات مصانعنا التعليمية في الفصول الدراسية ممثلة في الطلاب والطالبات وأن نجعل من التعليم متعة وبهجة وفائدة.

 

وأضاف في كلمته خلال حفل "لقاء التطبيقات النوعية لمشاريع وبرامج قسم التربية البدنية بتعليم الشرقية" يوم الخميس الماضي، أن مادة التربية البدنية والرياضة من المواد المهمة في المدرسة؛ فهي عنصر حيوي للطلاب يطبق فيها الجودة، إضافة إلى أن المعلم يستخرج من هذه المواد نوابع طلابية يخدمون البلد في هذا المجال، وهذا ما شاهده الجميع سواء على مستوى مدربين وطنيين ولاعبي نوادٍ ومنتخب.

 

من جانب آخر قال رئيس قسم التربية البدنية بإدارة تعليم المنطقة الشرقية ماجد الظاهري: إنه لا يخفى على الجميع ما تقوم به حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- من دعم لقطاع الشباب والرياضة، إدراكاً منها لأهمية الرياضة كركيزة من ركائز بناء الشخصية من ناحية بدنية وفكرية ووجدانية، تجعل من طلابنا أدوات لبناء الوطن وخدمته، ولتحقيق تطلعات القيادة والوصول إلى تحقيق رؤية 2030 التي أولت برامج الشباب عناية فائقة؛ إيماناً بالدور والمسؤولية الملقاة عليهم.

 

وأضاف "الظاهري" أن الأساليب الإشرافية والمشروعات التي نُفّذت كانت تهدف إلى تحويل حصة التربية البدنية من طابعها التقليدي إلى نمط متجدد يخدم الهدف، ويلبي الاحتياج، ويسهم في تطوير عمليات التعليم والتعلم داخل الصف؛ حيث كانت الفكرة التي تبناها المدير العام لعمل برنامج المشي للقيادات، العام المنصرم، نواةً لمشروع شامل يعزز الصحة، ويرسخ مفاهيم قيمية في الانضباط والنظام؛ فتم -بعون الله- انطلاق مشروع "وثبة" الذي انبثقت منه العديد من البرامج؛ كبرنامج الوزن المثالي للإدارات والمكاتب والمدارس، وبرنامج الاصطفاف الصباحي المبتكر، الذي يخضع فيه المنفذ لمعايير متعددة، تقوم بفحصها لجان التحكيم للبرنامج، ومنها أيضاً برنامج المشي صحة وسعادة.

شارك برأيك
20
40

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
1,258
8 %

8 %

31 ديسمبر
3,899
3.2 %

3.2 %

29 ديسمبر
1,666
91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
4,253

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

جدل السينما أضاع قضايانا

جدل السينما أضاع قضايانا

سعيد آل جندب
مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

برجس البرجس
يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

لينا جودة
فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري
لا نكرر أخطاء العام الماضي

لا نكرر أخطاء العام الماضي

عبدالرحمن المرشد
السارق الصغير!!

السارق الصغير!!

منيرة آل سليمان
الموظف ليس قطعة أثاث!

الموظف ليس قطعة أثاث!

نايف معلا
سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

جمعان الكرت
أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

ماجد الحربي
الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة