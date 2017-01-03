"المديرس": الطلاب هم المحور الرئيسي لرؤية 2030 لجعل التعليم بمتعة وفائدة

قال: الاهتمام بمادة التربية البدنية بالمدارس ضروري لخدمة مستقبل المملكة

أكد مدير التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس، أن المحور الرئيسي الذي بُنِيت عليه رؤية 2030 هم أبناؤنا وبناتنا الطلبة في التعليم العام والعالي؛ الأمر الذي يُحتّم علينا جميعاً الاهتمام بمدخلاتنا؛ لضمان جودة مخرجات مصانعنا التعليمية في الفصول الدراسية ممثلة في الطلاب والطالبات وأن نجعل من التعليم متعة وبهجة وفائدة.

وأضاف في كلمته خلال حفل "لقاء التطبيقات النوعية لمشاريع وبرامج قسم التربية البدنية بتعليم الشرقية" يوم الخميس الماضي، أن مادة التربية البدنية والرياضة من المواد المهمة في المدرسة؛ فهي عنصر حيوي للطلاب يطبق فيها الجودة، إضافة إلى أن المعلم يستخرج من هذه المواد نوابع طلابية يخدمون البلد في هذا المجال، وهذا ما شاهده الجميع سواء على مستوى مدربين وطنيين ولاعبي نوادٍ ومنتخب.

من جانب آخر قال رئيس قسم التربية البدنية بإدارة تعليم المنطقة الشرقية ماجد الظاهري: إنه لا يخفى على الجميع ما تقوم به حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- من دعم لقطاع الشباب والرياضة، إدراكاً منها لأهمية الرياضة كركيزة من ركائز بناء الشخصية من ناحية بدنية وفكرية ووجدانية، تجعل من طلابنا أدوات لبناء الوطن وخدمته، ولتحقيق تطلعات القيادة والوصول إلى تحقيق رؤية 2030 التي أولت برامج الشباب عناية فائقة؛ إيماناً بالدور والمسؤولية الملقاة عليهم.

وأضاف "الظاهري" أن الأساليب الإشرافية والمشروعات التي نُفّذت كانت تهدف إلى تحويل حصة التربية البدنية من طابعها التقليدي إلى نمط متجدد يخدم الهدف، ويلبي الاحتياج، ويسهم في تطوير عمليات التعليم والتعلم داخل الصف؛ حيث كانت الفكرة التي تبناها المدير العام لعمل برنامج المشي للقيادات، العام المنصرم، نواةً لمشروع شامل يعزز الصحة، ويرسخ مفاهيم قيمية في الانضباط والنظام؛ فتم -بعون الله- انطلاق مشروع "وثبة" الذي انبثقت منه العديد من البرامج؛ كبرنامج الوزن المثالي للإدارات والمكاتب والمدارس، وبرنامج الاصطفاف الصباحي المبتكر، الذي يخضع فيه المنفذ لمعايير متعددة، تقوم بفحصها لجان التحكيم للبرنامج، ومنها أيضاً برنامج المشي صحة وسعادة.