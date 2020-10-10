المديرية العامة للدفاع المدني تستعرض خدماتها في "جيتكس دبي"

تُعرف بتقنياتها الحديثة التي تهدف إلى تسريع وضمان جودة الخدمات

‎تشارك المديرية العامة للدفاع المدني بمعرض "جيتكس 2017 بدبي" ضمن جناح وزارة الداخلية.

ويحرص الدفاع المدني السعودي على المشاركة بفعالية في هذا المعرض ‎ويعرض من خلاله مجموعة من الخدمات الإلكترونية والتقنيات الحديثة، منها: "خدمة سلامة" لإصدار أو تجديد التراخيص إلكترونياً , و"خدمة فزعة" لتقديم العون والمساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة, و"خدمة سلامتي" للإبلاغ عن مخالفات السلامة في المنشآت العامة والخاصة، وكذلك "عرض مرئي لتقنية جهاز الروبوت" للتدخل بالمواد الخطرة يحتوي على سبع كاميرات.

‎ وتعد مشاركة المديرية العامة للدفاع المدني من منطلق التعريف بمجموعة من الخدمات الإلكترونية والتقنيات الحديثة، التي تسعى لتسريع وضمان جودة الخدمات المقدمة من الدفاع المدني السعودي بما يحقق المحافظة على الأرواح والممتلكات ودعم التنمية الاقتصادية.