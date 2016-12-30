المدينة.. تحقيق متطلبات ذوي الإعاقة شرط لإطلاق التيار الكهربائي

المجلس البلدي يُلزم المكاتب الاستشارية الهندسية بتحقيقها

أقرَّ المجلس البلدي لأمانة منطقة المدينة المنورة في إحدى توصيات جلسته الرابعة عشرة، التي عُقدت أمس الأول، إلزام المكاتب الاستشارية الهندسية بتحقيق اشتراطات ومتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مخططات جميع المرافق الخدمية والتجارية، وعدم إصدار تصاريح إطلاق التيار الكهربائي لجميع المرافق الخدمية والتجارية إلا بعد تحقيق متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وفق معايير كود البناء السعودي.



وفي هذا السياق أكد رئيس لجنة الخدمات بالمجلس البلدي، الدكتور حامد الفريدي، في تصريح إلى "سبق" حول القرار أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة إحدى فئات المجتمع العزيزة علينا جميعًا، التي لها منا كل الاحترام والتقدير؛ فكلنا نعمل في منظومة متكاملة من أجل بناء المجتمع وخدمة هذا البلد المعطاء، وهو ما حرصت عليه حكومة خادم الحرمين بتوفير حياة كريمة لكل فئات هذا المجتمع.

