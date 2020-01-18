"المديهيم": إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء مارس القادم

تأجيل إعلان النطاق الجغرافي في المدينة المنورة

أكد المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس "محمد بن أحمد المديهيم" أن وزارة الإسكان تعمل حالياً على فرز الأراضي للتحقق من خضوعها للرسوم في المرحلة الأولى تمهيداً لإصدار الفواتير في شهر مارس القادم.



وأضاف المديهيم أنه سيتم الإعلان عن النطاق المستهدف في مكة المكرمة في إعلان رسمي في صحيفتين محليتين غرة جمادى الأولى القادم، بالإضافة إلى الموقع الرسمي للأراضي البيضاء، وذلك وفقاً لنظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية.



وشكر المديهيم، أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار وأمين هيئة تطوير مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح وفريقيهما على جهودهم بتزويد الوزارة بكافة المعلومات المطلوبة.

وبين أنه تقرر تأجيل إعلان النطاق الجغرافي في المدينة المنورة إلى بعض الوقت لحين استكمال بعض الإجراءات ودراسة الفجوة بين العرض والطلب بشكل أدق.



وكانت وزارة الإسكان قد بدأت في تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى في الرياض وجدة وحاضرة الدمام، حيث منحت أصحاب الأراضي المشمولة في النطاق مهلة ستة أشهر لتسجيل أراضيهم.

